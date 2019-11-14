Байкал против неорганизованного туризма из-за природы

«Дикие» туристы стали настоящим бичом Байкала. Об этом заявляют в Госдуме, об этом говорят экологи. С открытием визит-центра «БАЙКАЛ ЗАПОВЕДНЫЙ», как рассказал на пресс-конференции НСН директор ФГБУ «Байкальский государственный природный заповедник» Василий Сутула, эта проблема стала решаться.
«Российских туристов, конечно, больше, но мы явно ощущаем приток туристов из Китая. Едут из Японии, США, Канады. Но не в приоритете у нас иностранные путешественники, мы хотим, чтобы к нам ехали наши люди.
Россияне смогут самостоятельно составлять экотуры На Байкале есть угроза неорганизованного туризма, но наша задача сделать визит к нам безопасным и для природы, и для туриста. Если проложена деревянная тропа, то никакого ущерба дикой природе не будет. Наоборот будет общественный контроль, а если туристы будут расползаться, то будет ущерб этим территориям», — отметил Сутула.
Ранее директор ФГБУ «Байкальский государственный природный заповедник» рассказал НСН о приоритетном развитии познавательного туризма.