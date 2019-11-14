Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Самые короткие пассажирские авиаперелеты
Самые короткие пассажирские авиаперелеты
Новости путешествий
Вещи, которые очень нужны в автобусном путешествии
Вещи, которые очень нужны в автобусном путешествии
Новости путешествий
Россияне не отменяют туры в тонущую Венецию
Россияне не отменяют туры в тонущую Венецию
Новости путешествий
Почему не стоит обматывать чемодан пленкой
Почему не стоит обматывать чемодан пленкой
Новости путешествий

Байкал отказывается от неорганизованного туризма ради сохранения природы 

Национальная Служба Новостей 5 часов назад
Байкал против неорганизованного туризма из-за природы
Фото: Национальная Служба Новостей
«Дикие» туристы стали настоящим бичом Байкала. Об этом заявляют в Госдуме, об этом говорят экологи. С открытием визит-центра «БАЙКАЛ ЗАПОВЕДНЫЙ», как рассказал на пресс-конференции НСН директор ФГБУ «Байкальский государственный природный заповедник» Василий Сутула, эта проблема стала решаться.
«Российских туристов, конечно, больше, но мы явно ощущаем приток туристов из Китая. Едут из Японии, США, Канады. Но не в приоритете у нас иностранные путешественники, мы хотим, чтобы к нам ехали наши люди.
Россияне смогут самостоятельно составлять экотуры На Байкале есть угроза неорганизованного туризма, но наша задача сделать визит к нам безопасным и для природы, и для туриста. Если проложена деревянная тропа, то никакого ущерба дикой природе не будет. Наоборот будет общественный контроль, а если туристы будут расползаться, то будет ущерб этим территориям», — отметил Сутула.
Ранее директор ФГБУ «Байкальский государственный природный заповедник» рассказал НСН о приоритетном развитии познавательного туризма.
Видео дня. Покупатели остались в уходящем под воду ТЦ
Национальная Служба Новостей: последние новости
Стала известна дата начала продаж билетов на поезда в Крым Стала известна дата начала продаж билетов на поезда в Крым Туроператоры назвали экотуризм спасением от мегаполисов Туроператоры назвали экотуризм спасением от мегаполисов Опрос: Половина россиян берут с собой еду в самолёт Опрос: Половина россиян берут с собой еду в самолёт
Комментарии 
Теги:
Новости путешествий , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые короткие пассажирские авиаперелеты
Самые короткие пассажирские авиаперелеты
Вещи, которые очень нужны в автобусном путешествии
Вещи, которые очень нужны в автобусном путешествии 1
Россияне не отменяют туры в тонущую Венецию
Россияне не отменяют туры в тонущую Венецию
Почему не стоит обматывать чемодан пленкой
Почему не стоит обматывать чемодан пленкой 117
Акулы стали нападать на людей чаще
Акулы стали нападать на людей чаще
Видео
Авиакомпания слила личные данные пассажиров в Сеть
00:27
Авиакомпания слила личные данные пассажиров в Сеть
Новости путешествий
Что нельзя делать в Тунисе
00:34
Что нельзя делать в Тунисе
Новости путешествий
Венеция вновь ушла под воду
00:28
Венеция вновь ушла под воду
Новости путешествий
Прогнозы о конце Венеции становятся реальностью
00:31
Прогнозы о конце Венеции становятся реальностью
Новости путешествий
Открывается продажа билетов на поезда в Крым
01:55
Открывается продажа билетов на поезда в Крым
Новости путешествий
Как отменить бронь авиабилета и не платить штраф
01:30
Как отменить бронь авиабилета и не платить штраф
Новости путешествий
Покупатели остались в уходящем под воду ТЦ
00:18
Покупатели остались в уходящем под воду ТЦ
Новости путешествий
Россияне рассказали, зачем отправляются за границу
01:37
Россияне рассказали, зачем отправляются за границу
Новости путешествий
От «Победы» добьются соблюдения правил
00:39
От «Победы» добьются соблюдения правил
Новости путешествий
Лайнер устроил дрифт при посадке и сошел с ВПП
00:31
Лайнер устроил дрифт при посадке и сошел с ВПП
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение