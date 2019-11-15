Два самолета столкнулись в аэропорту Шереметьево 

Прилетевший из Минска самолет столкнулся в аэропорту Шереметьево с другим воздушным судном при заруливании на место стоянки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.
«В аэропорту Шереметьево при заруливании на место стоянки борт рейса Минск — Москва столкнулся с другим воздушным судном правой полуплоскостью крыла»,
— сказал собеседник агентства.
В свою очередь представитель аэропорта Шереметьево подтвердил Агентству «Москва» факт столкновения двух воздушных судов.
«Факт был, информация соответствует действительности. Обстоятельства уточняются. На деятельность аэропорта событие не повлияло. Аэропорт работает в штатном режиме»,
— добавил собеседник агентства.