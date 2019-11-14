Почему не стоит обматывать чемодан пленкой

Стремясь обезопасить свой багаж, путешественники часто обматывают свои чемоданы, которые сдают в багаж, полиэтиленовой пленкой. Для удобства в аэропортах даже стоят специальные автоматы, которые за определенную сумму превратят багаж в «кокон». Но не все пользуются этой услугой, и на это есть несколько причин. О них рассказывает «Рамблер».

Финансовая сторона вопроса и удобство

Как правило, обмотать чемодан пленкой в аэропорте стоит около 500-600 рублей (цены варьируются). Сумма, возможно, не слишком существенная для некоторых путешественников, но весьма ощутимая для тех, кто путешествует часто.

Тем же, кто, стараясь сэкономить, обматывает свой чемодан пленкой дома, порой не избежать некоторых неудобств. Если, например, вам вдруг понадобится что-то достать из багажа или, наоборот, положить туда, представьте, сколько времени и сил вы потратите, освобождая его от полиэтилена.

Безликость

Чемодан, замотанный в несколько слоев пленкой, крайне сложно отыскать на багажной ленте. Правда, надо отметить, что особо находчивые «помечают» свои сумки, привязывая к освобожденной от полиэтиленового «плена» ручке, например, яркую ленту.

Неэкологичность

Ну, и, наконец, третья причина — это экологическая составляющая вопроса. Известно, что полиэтилен разлагается очень медленно: около 100 лет. Чемодан остается в пленке всего несколько часов, а экологическая обстановка ухудшается после этого в течение многих лет. Стоит ли оно того?