Акулы стали нападать на людей чаще. Зато жертвы теперь погибают все реже

Согласно данным Музея Флориды, который собирает информацию о нападениях акул по всему миру, количество инцидентов выросло. В 90-х годах число атак хищника возросло с 226 до 500, а в период с 2000 по 2009 год увеличилось до 691. За последнее десятилетие официальных данных пока не опубликовано. Но есть и хорошая новость. Процент нападений со смертельным исходом снизился. Таким образом, риск быть укушенным акулой вырос вместе с вероятностью остаться после этого в живых.

Несмотря на то, что большинство купающихся и катающихся на досках вряд ли когда-либо будут атакованы зубастым хищником, ученые все-равно настаивают на соблюдении некоторых правил безопасности. Итак,

1. Чтобы снизить вероятность нападения, не плавайте по одиночке, так как акул редко притягивают группы находящихся в воде людей.

2. Купайтесь ближе к берегу, при этом избегая грязной и мутной воды, мест вблизи глубоких каналов, устьев рек или вдоль спусков на глубину.

3. Не плавайте с домашними животными или рядом с людьми, ловящими рыбу или занимающимися подводной охотой.

4. Избегайте плавания в сумерках или ночью. При кровотечении из открытой раны эксперты советуют немедленно покинуть воду, так как у акулы острое обоняние.

5. Выйти на берег как можно быстрее и спокойнее рекомендуют и в случае, если вы заметили хищника в воде.

6. При атаке акулы у пловца всегда есть шанс выжить. Атакованному хищником человеку необходимо быть активным и агрессивным. Ударьте ее в нос или ткните пальцами в ее глаз или вокруг жаберных отверстий. Это отвлечет акулу и даст немного времени, чтобы добраться в безопасное место.

Добавим, что в среднем акулы причастны к десяти человеческим смертям в год. В десять раз больше людей гибнет из-за попытки сделать необычные селфи. Многие другие млекопитающие и даже насекомые создают гораздо более плачевную статистику.

Например, от укусов москитов в год погибает более 40 000 человек. Даже коровы убивают больше людей, чем акулы — 22 жертвы в год. Эксперты резюмируют, что самая большая угроза для путешественников исходит от дорожно-транспортных происшествий, которые уносят жизни порядка 1,2 млн человек ежегодно.