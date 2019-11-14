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Акула оторвала у дайвера кусок руки 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Акула оторвала у дайвера кусок руки
Фото: Lenta.ru
У берегов Мексики в результате нападения акулы пострадал любитель подводного плавания из США. Об этом сообщает Fox News.
Инцидент произошел, когда 23-летний дайвер нырял в заливе Магдалена в мексиканском штате Южная Нижняя Калифорния. Хищная рыба подплыла к нему, схватила зубами за руку и оторвала кусок предплечья. Ее размеры и вид не уточняются.
Молодой человек сумел отбиться от акулы и на спине поплыл к судну, которое было зафрахтовано для поездки. Забравшись на борт, он подал сигнал бедствия. На помощь пришли мексиканские военные моряки, которые выслали за пострадавшим лодку и доставили в больницу. Его раны не представляют опасности для жизни.
В октябре сообщалось, что во Французской Полинезии акула напала на 35-летнюю туристку из Франции. Женщина потеряла много крови и лишилась кистей обеих рук.
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