Акула оторвала у дайвера кусок руки

У берегов Мексики в результате нападения акулы пострадал любитель подводного плавания из США. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел, когда 23-летний дайвер нырял в заливе Магдалена в мексиканском штате Южная Нижняя Калифорния. Хищная рыба подплыла к нему, схватила зубами за руку и оторвала кусок предплечья. Ее размеры и вид не уточняются.

Молодой человек сумел отбиться от акулы и на спине поплыл к судну, которое было зафрахтовано для поездки. Забравшись на борт, он подал сигнал бедствия. На помощь пришли мексиканские военные моряки, которые выслали за пострадавшим лодку и доставили в больницу. Его раны не представляют опасности для жизни.

В октябре сообщалось, что во Французской Полинезии акула напала на 35-летнюю туристку из Франции. Женщина потеряла много крови и лишилась кистей обеих рук.