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Вытирайте ноги: популярный курорт выгонит всех туристов ради генеральной уборки 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Популярный курорт выгонит всех туристов
Фото: Teleprogramma.pro
Генеральная уборка — словосочетание, знакомое нам с самого детства. Люди убирают свои дома, убирают больницы, школы, библиотеки, театры и даже парки и скверы. Но на Фарерских островах решили убрать целый курорт, ради чего туристов попросят покинуть территорию.
Фарерские или Овечьи острова представляют собой архипелаг из 18 островов на полпути между Исландией и Норвегией. Атлантика, живописная зелень и базальтовые отложения выглядят очень живописно и привлекают посетителей. Курорт ежегодно посещает порядка 110 тысяч посетителей.
Небольшие острова едва справляются с туристическим потоком и не успевают приводить окрестности в должный вид. Поэтому было принято решение объявить генеральную уборку или «рабочие выходные», как их назвали в совете по туризму.
Для этого 16 и 17 апреля всех отдыхающих попросят покинуть острова. Помощь приезжих волонтеров, впрочем, приветствуется, однако проезд и проживания принимающая сторона не оплатит, сообщает Foxnews.
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