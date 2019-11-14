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Авиапассажиров предупредили об опасностях, которые поджидают их ручную кладь 

TURIZM.RU 48 минут назад
Какие опасности поджидают ручную кладь
Фото: TURIZM.RU
Как отмечает издание, в последние годы большинство авиакомпаний разработали специальные тарифы и стали взимать плату за регистрацию багажа. Поэтому все больше пассажиров стараются свои вещи перевезти в ручной клади. В результате на большинстве рейсов полки для сумок оказываются настолько переполненными, что многим путешественникам, вошедшим не в первых рядах, просто-напросто не хватает места.
И тут наступает самое интересное. В этих случаях персонал перевозчика предлагает пассажиру сдать сумку в багаж, который размещается в грузовом отсеке воздушного судна. И такая просьба реально ставит под угрозу ручную кладь.
Помимо времени, которое потребуется потратить по прилету на ожидание своей сумки, есть опасность гораздо серьезнее. Во-первых, именно в ручной клади чаще всего перевозят особенно ценные вещи. И об этом, конечно же, знают преступники. К сожалению, кражи из багажа в аэропортах остаются насущной проблемой. В последнее время, кстати, фиксируется увеличение количества случаев с пропажей дорогих предметов из ручной клади. Авиакомпании и аэропорты, как правило, отказывают в компенсации, ограничиваясь формальной страховкой, которая рассчитывается, исходя из веса.
Дело в том, что согласно правилам Варшавской конвенции 1929 года, зарегистрированный багаж не должен содержать хрупких, скоропортящихся или ценных вещей. Соответственно, уровень компенсации, на который имеет право пассажир в случае утраты или повреждения, не учитывает находящиеся в багаже ценные предметы. Другими словами, когда наземный персонал освобождает пассажира от его ручной клади, авиакомпания не берет на себя ответственность за находящиеся там дорогостоящие вещи.
Поэтому ноутбуки, фотоаппараты, украшения и деньги никогда не следует оставлять в сумке, которую предлагают отправить в багажное отделение. Тоже самое касается и документов, включая паспорт. Поэтому если в ручной клади планируется перевозить ценный предмет, в самолет лучше брать небольшую сумку, которая соответствует параметрам, заявленным авиакомпанией, и помещается под впереди стоящим креслом.
Большое количество ручной клади в салоне самолета может представлять и другие неудобства, и даже потенциальную опасность. В случае аварийной ситуации пассажиры, пытающиеся достать с полки свои вещи, тормозят экстренную эвакуацию людей. И это уже серьезная угроза жизни других пассажиров. В частности, большую полемику на этот счет вызвала трагедия с самолетом Sukhoi Superjet 100 в мае этого года. Во время эвакуации часть пассажиров покидало самолет с чемоданами. Позднее людей, пытавшихся на ходу забрать багаж с полки, обвинили в том, что из-за них многие не успели покинуть горящий лайнер и погибли в огне.
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