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Туристы заплатили за отдых в несуществующем отеле 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Туристы заплатили за отдых в несуществующем отеле
Фото: Mark Mould
Семья туристов из Великобритании отправились на двухнедельный отдых в пятизвездочный отель, но по прибытии были вынуждены поселиться в разрушенном здании. Их историю публикует The Sun.
Отец семейства Марк Маулд (Mark Mould) оформил через турагентстство LoveHolidays двухнедельный отдых на пять человек в гостинице Crystal Beach Aqua Park and Hotel, за который заплатил 3465 фунтов (296,1 тысячи рублей). Однако уже в Хургаде отдыхающие выяснили, что их отель никогда не существовал. Вместо этого им предложили поселиться в гостинице Paradise Golden 5, которая находилась в процессе сноса.
Номера в ней были грязными, постельное белье порвано, а мебель сломана. При попытке принять душ ванную комнату затапливало. Стены и потолки в некоторых частях гостиницы были наполовину снесены, кондиционеры не работали, бассейны были наполнены грязной водой зеленого цвета, в баре постоянно заканчивался алкоголь, а пища была несъедобной.
В течении двух суток туристы направили несколько жалоб в туристическое агентство, после чего их переселили в гостиницу Kempinski Hotel Soma Bay. Там администратор потребовал от группы внести депозит в размере восьми тысяч фунтов (660,7 тысячи рублей). При этом в турагентстве Маулду заявили, что перевели деньги в отель, и туристам «просто нужно зарегистрироваться».
На обратной дороге в аэропорт за британцами не приехал трансфер, поэтому им пришлось самостоятельно заплатить за такси. Уже в Англии они получили назад депозит от гостиницы, а после еще нескольких жалоб LoveHolidays выплатил им 4942 фунта (408,2 тысячи рублей).
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