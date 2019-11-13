9 городов, которые не справляются с туристами

9 городов, которые не справляются с потоком туристов

Все достопримечательности и чудеса природы со временем разрушаются из-за постоянного притока туристов. Эти достояния стран напрямую влияют на их экономику и туристическую сферу. Но уже не первый год существует проблема, которую пытается решить ЮНЕСКО : туризм разрушает целые города.

Венеция

Удивительная Венеция в Италии — кто же не мечтал провести здесь романтический ужин? Но ее слава стала для нее разрушительной. За 30 лет Венеция лишилась половины своих постоянных жителей. Город практически полностью стал туристическим.

Мачу-Пикчу

Мистический город в Перу притягивает к себе путешественников со всего мира. Только вот все достопримечательности Мачу-Пикчу медленно, но стабильно растаскивают на сувениры.

Джайсалмер

С каждым годом все больше и больше туристов решают посетить исторический город. Многие из них проводят здесь больше месяца. Но чем больше посетителей город принимает, тем хуже это отражается на его инфраструктуре.

Косумель

Когда-то этот город привлекал своей «невинностью» и нетронутой природой. Не удивительно, что путешественники решили вписать его в свой список поездок. Только теперь Косумель больше напоминает свалку, а не прекрасный остров.

Чинкве-Терре

Рыбная промышленность в деревнях начала страдать с тех пор, как круизные лайнеры стали останавливаться в местных портах. Жители поняли, что туристов больше интересуют причудливые поделки, нежели свежая рыба.

Яншо

Маленький китайский городок посещают несколько миллионов туристов за год. На экономику страны это влияет положительно, но вот инфраструктура Яншо совсем не предназначена для такого наплыва посетителей.

Теотиуакан

Один из заповедных городов Мексики совсем скоро утратит свою историческую ценность. Здесь слишком много туристов, которые хотят развлечений. В 2004 году в Теотиуакане открыли новый гипермаркет, который укромно разместился в центре древних руин.

Санторини

Когда-то прекрасный и цветущий островок радовал взгляд редких путешественников. А сегодня он разрушается от приплыва любопытных туристов. Властям даже пришлось ограничить количество посетителей в день.

Грот Могао

Китайский туризм стремительно развивается. Грот Могао — еще одна деревня, чья инфраструктура не справляется с огромным количеством посетителей. Все здания, памятники и другие элементы могут быть очень скоро разрушены.