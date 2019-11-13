Что предлагают русским в путевке за 2 млн

Что предлагают российским туристам в путевке за два миллиона

Говорят, русские лучше всех умеют отдыхать. И не зря наших туристов знают во всем мире. Видимо поэтому, ассортимент туроператоров и путевок в нашей стране такой широкий.

Так, в "горящие" туры можно улететь за 10 тысяч рублей. И увидеть солнце, море и белый песок. А вот, что можно получить, если выложить за отдых 1-2 миллиона рублей.

Как выяснил "Рамблер", известный туроператор предложил россиянам крайне интересный тур по необычному ценнику. Двухнедельный отдых обойдется в 2,5 миллиона за двоих.

Причем это не африканское сафари и не тур в Перу. Путевка предлагает отправиться в Сейшельские острова в Индийском океане. В стоимость включен перелет (из Москвы накануне Нового года), трансфер до отеля, проживание, страховка и питание. Но только завтрак.

Таких дорогих гостей готовы принять в отеле сети Four Seasons на острове Маэ. Среди вариантов размещения предлагают односпальные виллы с живописным видом.

Fourseasons.com

Туристам обещают, что вилла находится в райском месте, где "время замедляется". За такие деньги вы можете сутки напролет купаться в своем бассейне!

"Проведите свой отпуск, отдыхая дни напролет возле собственного бассейна и купаясь в бирюзовых водах бухты Птит-Анс, или же испытайте подлинное блаженство в расположенном на вершине холма спа-комплексе, прежде чем насладиться ужином на закате на безлюдном пляже…", — говорится на сайте отеля.

Кроме того, постояльцам предлагают оздоровительные спа-процедуры в комплексе на вершине холма.

@olli_viya

Так как развлечений на острове практически нет, туристам, приехавшим сюда со своей второй половинкой, предлагают посмотреть, как под водой высаживается коралл в металлической рамке с их именами. Своеобразный "замочек любви" обойдется дороже, чем традиционные варианты, но зато поможет поддержать рост кораллов на острове.

Fourseasons.com

Еще туристам предлагают заняться серфингом, ведь в расположении путешественников весь Индийский океан.