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Что предлагают российским туристам в путевке за два миллиона 

Рамблер 5 часов назад
Что предлагают русским в путевке за 2 млн
Фото: Кадр из фильма "Женщины против мужчин 2"
Говорят, русские лучше всех умеют отдыхать. И не зря наших туристов знают во всем мире. Видимо поэтому, ассортимент туроператоров и путевок в нашей стране такой широкий.
Так, в "горящие" туры можно улететь за 10 тысяч рублей. И увидеть солнце, море и белый песок. А вот, что можно получить, если выложить за отдых 1-2 миллиона рублей.
Как выяснил "Рамблер", известный туроператор предложил россиянам крайне интересный тур по необычному ценнику. Двухнедельный отдых обойдется в 2,5 миллиона за двоих.
Причем это не африканское сафари и не тур в Перу. Путевка предлагает отправиться в Сейшельские острова в Индийском океане. В стоимость включен перелет (из Москвы накануне Нового года), трансфер до отеля, проживание, страховка и питание. Но только завтрак.
Таких дорогих гостей готовы принять в отеле сети Four Seasons на острове Маэ. Среди вариантов размещения предлагают односпальные виллы с живописным видом.
Fourseasons.com
Туристам обещают, что вилла находится в райском месте, где "время замедляется". За такие деньги вы можете сутки напролет купаться в своем бассейне!
"Проведите свой отпуск, отдыхая дни напролет возле собственного бассейна и купаясь в бирюзовых водах бухты Птит-Анс, или же испытайте подлинное блаженство в расположенном на вершине холма спа-комплексе, прежде чем насладиться ужином на закате на безлюдном пляже…", — говорится на сайте отеля.
Кроме того, постояльцам предлагают оздоровительные спа-процедуры в комплексе на вершине холма.
@olli_viya
Так как развлечений на острове практически нет, туристам, приехавшим сюда со своей второй половинкой, предлагают посмотреть, как под водой высаживается коралл в металлической рамке с их именами. Своеобразный "замочек любви" обойдется дороже, чем традиционные варианты, но зато поможет поддержать рост кораллов на острове.
Fourseasons.com
Еще туристам предлагают заняться серфингом, ведь в расположении путешественников весь Индийский океан.
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Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Новости путешествий
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