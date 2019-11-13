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Что нельзя делать в Тунисе 

Рамблер 2 часа назад
Тунис — одно из любимых туристических направлений россиян, где лето продолжается до самого октября. Его популярность особенно выросла после того, как возникли проблемы с Египтом. Однако и в этой стране не стоит забывать о некоторых правилах безопасности. О чем именно расскажет «Рамблер».

Не выбрасывайте квитанции

Обменять евро или доллары на динары легко. С обратным обменом могут возникнуть сложности. Получить хотя бы часть долларов обратно можно только в обменнике аэропорта и только при предъявлении квитанций об обмене. Поэтому сохраняйте их во время всего отпуска.

Не гуляйте нетрезвыми в общественных местах

Тунис — довольно либеральная страна по исламским меркам. На территории отеля вам, конечно, никто ничего не скажет. Но вот устраивать пьяный дебош в общественном месте, особенно рядом с мечетями (а в центре любого города обязательно будет хотя бы одна мечеть), действительно не стоит. Потому что за оскорбление общественной морали вы можете получить не только штраф, но и тюремный срок от 6 месяцев. И тут все будет зависеть от счастливого случая, ведь статус туриста не избавляет от исполнения местных законов.

Не увлекайтесь самостоятельным туризмом

Разумеется, можно арендовать автомобиль и изучать страну без гидов и экскурсий. Однако не забывайте о двух обстоятельствах. Во-первых, местные водители весьма условно придерживаются
правил дорожного движения. А в случае любого конфликта на дороге полиция скорее примет сторону местного жителя, а не туриста. В итоге без знания языка и особенностей законов можно потерять приличную сумму. Во-вторых, не забывайте, что приграничные с Ливией районы лучше объезжать стороной, там до сих пор идут боевые действия. То же самое касается и границ с Алжиром.

Не снимайте государственные объекты

Запрет распространяется на все официальные учреждения, полицейские и военные посты, и особенно — на дворец президента. Кстати, нельзя фотографировать и молящихся в мечетях. Съемки в музеях и на местах археологических раскопок обычно платные.
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Редактор:  Полина Алферова
Теги:
Новости путешествий , Видео
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