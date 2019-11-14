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Как развлекаются стюардессы в самолетах, когда нет пассажиров 

SM News 3 часа назад
Как развлекаются стюардессы в самолетах
Фото: SM News
Представительницы этой профессии полны энергии, фантазии и энтузиазма. Не верите? Можете убедиться, взглянув на нашу фотоподборку.

Ящик для ручной клади или турник

Действительно, зачем ещё нужны эти ящики, если на них не висеть. Не для вещей пассажиров же их придумали. Как вы можете видеть, стюардессы проделывают на ящиках ручной клади неплохие трюки.
sm-news.ru
Может быть им стоит сменить профессию и заняться гимнастикой?

Можно и внутрь забраться

Некоторые стюардессы не останавливаются на «достигнутом». Они не только висят на ящиках ручной клади, но и забираются внутрь.
sm-news.ru
А что? Очень интересно почувствовать себя сумкой или рюкзаком. По крайней мере, весело точно!

Тележка с едой

Пожалуй, многие были бы не прочь проехаться по пустому самолёту на тележке с едой. У стюардесс такая возможность есть, и они с удовольствием ей пользуются.
sm-news.ru
Только посмотрите на улыбку этой барышни. Кажется, она добилась, чего хотела.

Место пилота

Кроме того, стюардессы порой могут позволить себе даже занять место пилота. По крайней мере, пока его нет.
sm-news.ru
В кабине пилота можно и за штурвал подержать и пофантазировать немного, да и, конечно же, сделать отличное фото.

Двигатель самолета

Классика среди фотосессий стюардесс. Многие представительницы этой профессии предпочитают фотографироваться именно в двигателе авиалайнера. Тем не менее их можно понять.
sm-news.ru
Снимки в турбине самолета действительно получаются не только красочными, но и очень эмоциональными.
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