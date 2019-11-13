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Выиграй яхт-тур в Грецию от телеканала «Моя Планета» 

Партнерский материал 3 часа назад
Выиграй яхт-тур в Грецию от телеканала «Моя Планета»
Фото: Телеканал «Моя Планета»
К 10-летию телеканал «Моя Планета» для фотографов и активных путешественников стартовал прием заявок на соискание ежегодной премии «Моя Планета-2019».
Прием заявок на премию в области путешествий и приключений «Моя Планета-2019» стартовал 8 ноября и продлится до 8 декабря. К участию будут допущены фотографии, видео и репортажи, сделанные в путешествиях. Выбирать лучших будут пользователи Сети и компетентное жюри. Две номинации специально подготовлены для тех, кто профессионально рассказывает о своих приключениях, в остальных номинациях принять участие сможет каждый. Кроме того, к юбилею телеканала в рамках премии появится специальная номинация «Моя планета — это».
Принять участие в данной номинации и проявить свою креативность сможет каждый желающий. Для этого нужно записать короткое обращение, начинающееся со слов «Моя планета — это» продолжительностью не более 1 минуты. Победитель сможет выиграть яхт-тур в Грецию на двоих в составе команды.
Путешественники будут жить на яхте, каждый день выходить в море и каждый вечер встречать закат в новой географической точке.
Парусная неделя начнется в марине Алимос — самой популярной марине в Греции. За 7 дней участники тура посетят старинные города, исторические достопримечательности, любимые места travel-блогеров, познакомятся с местной кухней, научатся управлять яхтой и освоят парусный спорт.
Чтобы стать участником специальная номинация «Моя планета — это» необходимо:
Шаг 1. Взять телефон горизонтально.
Шаг 2. Записать короткое обращение, начинающееся со слов «Моя Планета — это» продолжительностью не более 1 минуты. Чем необычнее и ярче будет видео, тем больше шансов на победу. Используйте эмодзи, маски, фильтры.
Шаг 3. Выложите видео в одном из своих аккаунтов в соцсетях и поставьте хештег #мояпланета10лет.
Шаг 4. Ждите новостей!
Сроки приема заявок: c 8 ноября по 8 декабря 2019 года.
Определение победителей с 21 декабря по 24 декабря, а 25 декабря 2019 года будет объявлен победитель, и уже весной он сможет отправиться в незабываемое приключение!
Более подробную информацию о премии «Моя Планета — 2019» можно узнать на сайте.
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Теги:
Новости путешествий , Моя планета
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