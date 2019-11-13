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В Турции составили «Путеводитель по чаю» 

RusTurkey.com 4 часа назад
В Турции составили «Путеводитель по чаю»
Фото: Depositphotos
Согласно распространенному сообщению, стоимость чашки чая в Стамбуле варьируется от 1 лиры до 25.
По результатам исследования, самый дорогой чай подают в ресторанах района Бешикташ, где чашка чая стоит 25 лир (4, 32 доллара). В одном из самых популярных туристических районов Багдат Джаддеси большинство заведений предлагают чай по стоимости от 5,5 до 9 турецких лир.
В заведения районов Меджидиекей и Таксим стоимость чая составляет в среднем 11 лир за порцию. В результатах исследования отмечено, что самая низкая цена на чай (от 1 до 2,5 лир) –в небольших уличных кафе, расположенных в нетуристических районах города. Самые высокие цены — в торговых центрах и отелях класса «люкс».
Отметим, что стоимость чашки чая в аэропорту Сабиха Гекчен составляет в среднем 15 турецких лир (2, 59 доллара).
Напомним, что по данным Международного чайного комитета, Турция занимает первое место в мире по потреблению чая на душу населения. Страна потребляет около 260 000 тонн чая в год, а среднегодовое потребление чая на душу населения составляет около 3,5 кг на человека.
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