В Турции составили «Путеводитель по чаю»

Согласно распространенному сообщению, стоимость чашки чая в Стамбуле варьируется от 1 лиры до 25.

По результатам исследования, самый дорогой чай подают в ресторанах района Бешикташ, где чашка чая стоит 25 лир (4, 32 доллара). В одном из самых популярных туристических районов Багдат Джаддеси большинство заведений предлагают чай по стоимости от 5,5 до 9 турецких лир.

В заведения районов Меджидиекей и Таксим стоимость чая составляет в среднем 11 лир за порцию. В результатах исследования отмечено, что самая низкая цена на чай (от 1 до 2,5 лир) –в небольших уличных кафе, расположенных в нетуристических районах города. Самые высокие цены — в торговых центрах и отелях класса «люкс».

Отметим, что стоимость чашки чая в аэропорту Сабиха Гекчен составляет в среднем 15 турецких лир (2, 59 доллара).

Напомним, что по данным Международного чайного комитета, Турция занимает первое место в мире по потреблению чая на душу населения. Страна потребляет около 260 000 тонн чая в год, а среднегодовое потребление чая на душу населения составляет около 3,5 кг на человека.