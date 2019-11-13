Египет увеличит денежный сбор с туристов за вылет из страны

Власти Египта с 15 ноября начнут взимать повышенную плату с туристов, покидающих страну. Об этом сообщает издание Ahram со ссылкой на постановление министерства гражданской авиации арабской республики.

Согласно документу, сбор увеличится на 5 $. В итоге размер доплаты, которая не повышалась уже шесть лет, составит 25 $ и будет автоматически включаться в стоимость авиабилетов на рейсы, отправляющихся из аэропортов Египта.

Отметим, что о планах по повышению «налога на вылет» стало известно еще в марте. С инициативой выступил высший совет по ценообразованию республики, аргументируя своё решение необходимостью изыскать средства на модернизацию инфраструктуры аэропортов и повышение мер безопасности в воздушных гаванях. Тем не менее, первоначальный вариант проекта предполагал, что сбор будет повышен только для туристов, вылетающих из Каира, однако позже власти решили распространить эту меру на все аэропорты республики, включая Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

По мнению наблюдателей, для российских туристов данное повышения вряд ли окажется критичным. В условиях запрета на полеты чартеров в Египет им приходится добираться до курортов Красного моря с пересадками в Каире или Турции и Израиле, что совсем не бюджетно. Поэтому прибавка 5 $ к общей стоимости поездки в Египет не будет для туристов существенной.