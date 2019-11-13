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В Испании туристам запретят кататься на ослах 

РИА Новости + ещё 1 6 часов назад
В Испании туристам запретят кататься на ослах
Фото: РИА Новости
В Михасе, популярном испанском курорте, расположенном в двадцати минутах езды от Малаги, туристам весом более 80 килограммов запретят кататься на ослах, сообщает Daily Mail.
Местные власти планируют провести ряд общественных консультаций и ввести эту норму с 1 января 2020 года. Кроме того, будет ужесточен ветеринарный контроль и проверки чистоты на стоянках и в конюшнях.
Мэрия объявила об изменениях после того, как было достигнуто соглашение с владельцами ослов, их погонщиками и местными организациями защиты животных.
Они много лет жалуются на то, как обращаются с ослами — важной туристической достопримечательностью этого места. Так, в декабре 2014 года одно животное погибло после того, как на него сел турист весом почти 150 килограммов.
Михас считается одним из самых красивых городков на побережье Коста-дель-Соль. Его также называют "столицей ослиного такси".
Испанская политическая партия PACMA, борющаяся за права животных, активно выступала против таких перевозок, утверждая, что ослы получают травмы и болеют из-за ежедневной эксплуатации.
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