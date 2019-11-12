В Таиланде туристам обещают скидки

Министерство туризма и спорта Таиланда запустило кампанию Amazing Thailand Grand Sale Passport Privileges, чтобы простимулировать туристов тратить больше денег на отдыхе. Акция проводится уже во второй раз и приурочена к завершению года, когда турпоток увеличивается.

В период с ноября 2019 по январь 2020 гостям страны обещают скидки до 70% в торговых центрах, ресторанах, салонах красоты. Как сообщает Bangkok Post, воспользоваться предложением можно у партнеров программы, предъявив загранпаспорт. Подробности — на сайте www.passportprivileges.com.

Кроме того, власти заинтересованы продлить режим работы ночных заведений на 2 часа — до 4 утра. Это предложение, активно поддерживаемое тайскими чиновниками, будет рассмотрено в следующем году после изучения результатов опроса предпринимателей Паттайи, Пхукета и Краби.

Позволят ли эти меры повысить интерес к Таиланду у гостей из России? Андрей Носов, руководитель направления Юго-Восточной Азии компании ITM Group, считает, что да.

«Когда ночная жизнь на курорте заканчивается в 02:00 — это, конечно, неожиданно для многих. Шопинг тоже может послужить стимулом для россиян, да и не только — очень часто это скрашивает досуг на отдыхе»,

— сообщил TourDom.ru эксперт.

Другого мнения придерживается Николай Павлов , представитель отелей Aleenta Phuket и Akyra Beach Resort в России, Украине и Казахстане. По его словам, Таиланд из бюджетного направления превратился в недешевое, особенно по сравнению с соседними странами. Основные деньги россияне и выходцы из стран СНГ тратят на перелет и отели, что-то откладывают на еду и развлечения, а вот бюджет на шопинг, как правило, не предусмотрен.

«Все эти ваучеры и грандиозные скидки, которые сейчас обещают, возможно, какой-то эффект и принесут, но, скорее всего, незначительный. Россияне — это не китайцы, которые в магазинах теряют над собой контроль и тратят сумасшедшие деньги на распродажах. Из России приезжают, в первую очередь, за морем и теплой погодой»,

— заявил Павлов. По его словам, Министерству и Туристическому управлению Таиланда стоит провести массированную рекламную кампанию и объяснить россиянам, в чем их выгода.