Брать в самолет ручную кладь оказалось опасно

В связи с перегруженностью и нехваткой мест в салонах самолетов пассажиров могут попросить сдать ручную кладь в багаж, в результате чего их вещи становятся «легкой добычей» для воров. Об этом пишет Independent.

Издание отмечает, что после того, как авиакомпании начали взимать плату за провоз багажа, их клиенты стремятся максимально использовать нормы для провоза ручной клади. «Сейчас самолеты переполнены больше, чем когда-либо. И на многих рейсах на багажных полках просто не хватает места», — указано в тексте.

В результате нередко складывается ситуация, когда у пассажира забирают сумку, рюкзак или чемодан, соответствующие всем требованиям для провоза внутри лайнера, непосредственно перед посадкой на борт — когда уже пройдены процедуры регистрации и досмотра. В свою очередь авиакомпании не несут ответственность за сохранность находящихся в багаже вещей, редко предлагают клиентам хотя бы переупаковать его и не предупреждают о возможных рисках, например, случаях кражи ценностей.

Таким образом, авторы материала советуют не оставлять фотоаппараты, ноутбуки, документы или деньги в сумке, которую отправят в багажное отделение.

«Если вы берете какой-либо предмет ручной клади, слишком большой, чтобы поместиться под сиденьем впереди стоящего кресла, выбирайте меньшую по размеру сумку, которая с большей вероятностью подойдет для перевозки»,

— говорится в статье.