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Названы любимые страны российских туристов 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Названы любимые страны российских туристов
Фото: РИА Новости
Российские туристы, опрошенные сервисом путешествий, рассказали, в каких странах им наиболее комфортно находиться, сообщает OneTwoTrip.
Компания провела исследование среди 1 284 пользователей и выяснила, в каких государствах они чувствуют себя как дома.
Список комфортных направлений несколько различается в зависимости от возраста респондентов. Так, Италия стала безусловным лидером у туристов до 60 лет. Более старшее поколение на первое место ставит Испанию, Кипр — на вторую позицию, а Италию вместе с Грузией — на третью.
Молодые люди от 19 до 24 лет на вторую строку рейтинга поставили Германию, а третью — с равным количеством голосов — делят Грузия, Франция и Швеция.
Две трети опрошенных рассказали, что в другой стране могут почувствовать себя как дома, если это место вызывает у них положительные эмоции в целом. Треть туристов считают, что главное — доброжелательные люди, а 29% путешественников отметили, что в любимых странах такая же красивая природа, как на родине.
Примерно каждый пятый респондент (19%) ответил, что нигде за рубежом не чувствуют себя настолько комфортно и уютно, чтобы сравнить это место с домом.
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Новости путешествий
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