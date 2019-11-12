Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты рассказали, зачем туристы отправляются в путешествия 

РИА Новости + ещё 1 9 часов назад
Эксперты рассказали, зачем туристы отправляются в путешествия
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные сервисом путешествий, рассказали, зачем во время отпуска они уезжают в другие города и страны, сообщает Aviasales.
Специалисты туристического поисковика провели исследование среди 11 тысяч пользователей в соцсетях и узнали основные причины для путешествий.
Оказалось, что примерно 40% опрошенных так устают на работе, что мечтают только об отпуске, причем в отеле, работающем по системе all inclusive.
Около трети респондентов (30%) отправляются в поездки с близкими, чтобы подарить им яркие впечатления. Например, мамы и папы вывозят детей на каникулы в другие страны «за витамином D, а также — в образовательных целях». Кто-то едет с семьей в Рим — увидеть Колизей, а кто-то в Мюнхен — посетить Немецкий музей достижений естественных наук и техники.
Еще 10% пользователей путешествуют и одновременно учат иностранный язык в школах, столько же — практикуются за границей самостоятельно. Такое же количество респондентов едут в новые места, чтобы попробовать необычные блюда, напитки и узнать интересные рецепты.
Видео дня. Лайнер устроил дрифт при посадке
Последние новости
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок "Северный поток - 2" снова столкнулся с препятствием "Северный поток - 2" снова столкнулся с препятствием
Комментарии 
Теги:
Новости путешествий , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Таиланде туристам обещают скидки
В Таиланде туристам обещают скидки
Названы любимые страны российских туристов
Названы любимые страны российских туристов
Как сэкономить на поездке в Италию: 8 хитростей
Как сэкономить на поездке в Италию: 8 хитростей
Круизным лайнерам запретят заходить в Венецию
Круизным лайнерам запретят заходить в Венецию 1
Как заснуть в самолете: метод американских военных
Как заснуть в самолете: метод американских военных
Видео
Открывается продажа билетов на поезда в Крым
01:55
Открывается продажа билетов на поезда в Крым
Новости путешествий
Как отменить бронь авиабилета и не платить штраф
01:30
Как отменить бронь авиабилета и не платить штраф
Новости путешествий
Россияне рассказали, зачем отправляются за границу
01:37
Россияне рассказали, зачем отправляются за границу
Новости путешествий
Лайнер устроил дрифт при посадке и сошел с ВПП
00:31
Лайнер устроил дрифт при посадке и сошел с ВПП
Новости путешествий
Послание из прошлого нашли на горе в Якутии