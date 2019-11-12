Эксперты рассказали, зачем туристы отправляются в путешествия

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные сервисом путешествий, рассказали, зачем во время отпуска они уезжают в другие города и страны, сообщает Aviasales.

Специалисты туристического поисковика провели исследование среди 11 тысяч пользователей в соцсетях и узнали основные причины для путешествий.

Оказалось, что примерно 40% опрошенных так устают на работе, что мечтают только об отпуске, причем в отеле, работающем по системе all inclusive.

Около трети респондентов (30%) отправляются в поездки с близкими, чтобы подарить им яркие впечатления. Например, мамы и папы вывозят детей на каникулы в другие страны «за витамином D, а также — в образовательных целях». Кто-то едет с семьей в Рим — увидеть Колизей, а кто-то в Мюнхен — посетить Немецкий музей достижений естественных наук и техники.

Еще 10% пользователей путешествуют и одновременно учат иностранный язык в школах, столько же — практикуются за границей самостоятельно. Такое же количество респондентов едут в новые места, чтобы попробовать необычные блюда, напитки и узнать интересные рецепты.