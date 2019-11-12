Экологи требуют отменить самый короткий авиарейс

Экологи требуют отменить самый короткий в мире авиарейс

Самые короткие перелеты в мире совершает авиакомпания Qatar Airways, сообщает немецкая газета Die Welt. Экологи считают, что это не так уж необходимо. Патрик Дессарт из бельгийской природоохранной организации Demain заявил, что авиасообщение между этими близкими городами является безумием и такие сверхкороткие полеты нужно запретить.

По данным экологов, с лета 2019 года Qatar Airways несколько раз летала из Маастрихта в Льеж и за каждый рейс тратила по 1,5 т керосина. Очередной рейс состоялся 10 ноября 2019 года. В качестве протеста активисты-экологи из Demain организовали акцию. Они принесли и выбросили перед аэропортом Льежа около 150 кг мусора — и это лишь десятая часть от потребленного топлива, как отметил Дессарт. Как пишет издание, после этой символической акции отходы активистами были убраны.

Как сообщают в Demain, этот сверхкороткий рейс отнюдь не единственный. Есть подобные грузовые рейсы из Льежа в Кельн (около 120 км) и в Гайленкирхен (около 56 км).

Авиакомпания, в свою очередь, заявляет об «эффективном использовании топлива». «Полеты, например, между Маастрихтом и Льежем, необычны, но иногда необходимы. Они позволяют авиакомпаниям полностью загружать свои машины, что обеспечивает оптимальное и эффективное использование топлива», — сообщил представитель Quatar Airlines.

Согласно данным Инициативной группы по воздушному транспорту (ATAG), в 2015 году суммарное загрязнение от самолетов по всему миру составило 781 млн т CO2. Это 12% от выхлопов всего транспорта.