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Почему русские туристы переезжают жить в Индию 

Рамблер 2 часа назад
Как русские живут в Индии
Фото: depositphotos.com
Круглый год солнце, тёплый океан, мягкий песок и тонны фруктов. Что может быть лучше для долгожданного отдыха? Но подходит ли Индия для постоянного места жительства? «Рамблер» выяснил, почему многие русские туристы задерживаются в Южной Азии.

Солнечный удар

Первое впечатление всегда обманчиво. Об этом стоит помнить, когда приезжаешь в другую страну. Будучи туристом, вы получаете хороший сервис, меню, соответсвующее европейским стандартам, и обслуживающий персонал, который всегда готов вам помочь. Но только переехав на ПМЖ вы сможете понять, что такое настоящая Индия и как люди выживают в этой стране. Климатические условия здесь совсем далеки от российских: погода в штатах Индии зависит от географического положения региона. На всей центральной территории страны никогда не бывает холодов, и многие деревья даже не сбрасывают листву. Смогли бы вы жить круглый год под палящим солнцем? Средняя годовая температура на юге Индии составляет +30 градусов.

Уровень жизни

Индия — страна контрастов, в которой местные обычаи и традиции представляют интерес для европейцев. С чем же придётся столкнуться? Во-первых, в этой стране животные и люди живут в одинаковых условиях. На улицах можно встретить множество коров, собак, быков и обезьян. Самое важное, что все домашнее хозяйство в Индии принято держать в доме, чтобы недобросовестные соседи не смогли украсть скот. Статистика показывает: Индия занимает одно из лидирующих мест по количеству краж среди всех стран. Вы должны быть готовы к тому, что во многих случаях закон государства будет поддерживать местных жителей, а не туристов. Во-вторых, уровень жизни в этой стране отличается значительным расслоением. Полмиллиона индусов живут на 50 центов в день, несмотря на то, что цены на продукты в Индии фактически аналогичны российским. Согласно переписи населения, число индийцев, причисляющих себя к среднему классу, меньше 170 млн человек.

Что привлекает русского туриста

Русских обывателей Индия привлекает не только тёплым климатом и экзотикой, но и возможностью заработать, открыв свой бизнес. Русские предприниматели связывают свой бизнес с продажей драгоценных камней, созданием медицинских центров и открытием туристических фирм. Другой вариант — переезд с пассивным доходом. Туристы из России оставляют определенные точки дохода в родных городах и переезжают на ПМЖ в Индию. Но получить вид на жительство в этой стране не так просто. Самые быстрые и проверенные способы: заключение брака или поступление в местный университет. Стоит отметить, что Индия в области образования успешно конкурирует с Америкой и Китаем, привлекая студентов со всего света. А вот устроиться на работу русскому иммигранту намного сложнее, чем получить высшее образование. Власти негативно реагируют не незаконное трудоустройство приезжих и во многих случаях грозят депортацией. В то же время теневая занятость на индийском рынке труда составляет около 70%. Наиболее выгодный вариант трудоустройства для русских граждан — работа в иностранной компании, действующей на территории Индии. Одним из лучших направлений в стране считается медицина. Многие русские врачи переезжают в страну за более высокой заработной платой. В Индии бесплатной медицины нет, но цены на оказание услуг значительно ниже, чем в России.

Зачем переезжать

В 2004 году в Дели была образована ассоциация российских соотечественников. Существует неофициальная статистика: русской диаспоре в Индии приписывается численность в 2 млн человек. Социальный опрос, проведённый в 2014 году студентом университета Ганди, показал основные причины переезда русских:
  1. Благоприятные климатические условия.
  2. Недорогое жильё. Средняя стоимость квартиры в больших городах Индии от 800 долларов за 1 кв.м.
  3. Рай для вегетарианцев: изобилие фруктов, бобовых, стручковых и различных овощей.
  4. Размеренный образ жизни. Менталитет индийцев отличается пассивностью. Местные жители никогда не спешат, не строят планы на будущее, живут одним днём и наслаждаются жизнью.
  5. Большой поток туристов, позволяющий создавать бизнес.
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Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Новости путешествий
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