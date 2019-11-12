Новый маршрут для туристов появился в Турции

В районе, который объявлен министерством культуры и туризма археологическим памятником третьей степени, ранее обнаружили резные церкви и проходные туннели, тысячу пещер и другие объекты.

По мнению представителей ведомство, древнее поселение площадью 400 тысяч квадратных метров станет одним из самых популярных направлений для туристов со всего мира. «Мы планируем частично открыть населённый пункт следующим летом.

Это место внесёт значимый вклад в турецкий туризм.

»С помощью нового направления мы стремимся увеличить количество путешественников, приезжающих в наш регион, до 7 миллионов»,

— сказал мэр Невшехира Рамис Ары.