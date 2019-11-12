Безбилетный пассажир вызвал панику в самолете

Безбилетный пассажир вызвал панику на борту самолета

Мужчина проник на борт самолета без паспорта и билета и заперся в туалете. Случай произошел на рейсе авиакомпании Vueling из Барселоны в Дублин.

Вылет был запланирован на 12:40, однако рейс задержали, потому как экипаж предупредили о незаконном проникновении в авиалайнер.

Бортпроводница попросила всех пассажиров предъявить паспорта и посадочные талоны, но вдруг один из сидящих вскочил со своего места, пробежал мимо сотрудников экипажа и закрылся в туалете.

Многие решили, что у мужчины бомба. На борту началась паника, и полиции пришлось эвакуировать пассажиров. Затем полиция убедила нарушителя выйти из туалета.

После этого пассажиров заново зарегестрировали на рейс, и самолет прибыл в место назначения с пятичасовым опозданием.