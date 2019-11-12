Что искать туристу в Словении

Выполнение однотипных действий, хождение одними и теми же маршрутами и выбор однообразных развлечений превращают жизнь в день сурка. Это не только неприятно, но и вредно, потому как в этом случае мозг начинает работать хуже: он не создает новых нейронных связей, пользуясь уже существующими. Поэтому путешествия не только приятны, но полезны и даже необходимы. «Лента.ру» рассказывает, как вырастить парочку новых нейронных связей и просто хорошо отдохнуть в Словении.

Самый чистый город

В 2016 году Любляну, столицу Словении, выбрали экологической столицей Европы — с тех пор город делает все, чтобы оправдать этот титул. Крупнейший и красивейший парк Любляны — Тиволи — занимает примерно пять квадратных километров, городской транспорт экологичен, а исторический центр закрыт для автомобилей, но открыт для велосипедов, которые, кстати, можно взять напрокат за символическую плату.

Центральная площадь города названа в честь словенского поэта Франце Прешерна. Памятник ему установлен здесь же, напротив дома, где некогда жила возлюбленная поэта. По периметру площади расположены особняки, построенные в стиле модерн. Через реку Любляница перекинуты три пешеходных моста, а достопримечательность называется Тримостовье. Это творение известного словенского архитектора Йоже Плечника, дизайнера и декоратора современной Любляны.

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Когда речь заходит о мостах, стоит вспомнить Драконий мост. Построенный в начале ХХ века, он располагается на площади Водник и славится своими красивыми статуями — зелеными драконами.

Попробовать Любляну на вкус можно, отправившись на гастрономическую экскурсию. Во время прогулки туристы пробуют местные марки пива и дегустируют словенские вина. В городе огромное количество самобытных пекарен, магазинчиков мясных и сырных деликатесов, шоколадных бутиков и винотек — в лучшие из них туристы попадают во время экскурсии.

11 ноября — день Святого Мартина — самый «вкусный» праздник в Словении. В это время проходят ярмарки, богатые вином и национальными блюдами, среди которых жареный гусь и другая домашняя птица, которую подают с традиционными тертыми лепешками и тушеной капустой, а также ароматный грибной и наваристый говяжий супы.

Обязательно стоит подняться в Люблянский Град — замок XII века — и посетить рождественскую ярмарку, которая в праздничные дни становится центром городской жизни. Аккуратные деревянные домики выстраиваются вдоль центральных улиц, в них продают угощения и сувениры. Также на ярмарке можно найти уникальные словенские изделия, которые туристы покупают в качестве рождественских подарков: красивые кружевные изделия, высококачественные деревянные изделия ручной работы, тыквенное масло и многое другое.

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Декабрь считается месяцем событий. Музыкальные концерты, выступления уличных театров, мастер-классы для всей семьи, концерты популярной музыки, выступления фольклорных музыкантов, рок-групп, детского хора проходят на всех площадях в центре города. Такие мероприятия организует муниципалитет, они бесплатные. А завершается все в новогоднюю ночь грандиозным фейерверком над Люблянским Градом.

Cредневековье в окружении Альп

Расположение Любляны на карте страны делает ее идеальной отправной точкой для изучения близлежащих городов. Например, можно отправиться в Камник, который находится в 25 километрах от столицы и считается одним из самых красивых и древних городов Словении.

Камник расположился среди Камнишко-Савиньских Альп и может похвастаться многочисленными культурными памятниками и удивительной природой. Гуляя по этому городу, можно попасть на улицу с ремесленными мастерскими, посетить монастырь и два величественных замка, которые возвышаются на холмах. Камник окружен тайнами и легендами. Одна из них рассказывает о Веронике, скупой богачке, которая отказала в помощи нуждающемуся бедному солдату, за что была превращена в змею. Эта история символически отображена на гербе города.

Когда наступает декабрь, в центре Камника устанавливают большую елку и устраивают рождественскую ярмарку «Сказочный Камник». Все это — различные концерты, представления, сказочные домики и ледовые катки — придает городку особенную праздничную атмосферу.

Великa Планина — нетронутая природа

Исследуя Камник, туристы могут открыть для себя Велику Планину.

Это пастушье поселение, оно находится в горах, среди пастбищ горного плато. Культурное наследие этого места — более ста пастушьих хижин. Велика Планина — одно из старейших и хорошо сохранившихся подобных поселений в Европе. Люди впервые появились здесь три тысячи лет назад, в период Бронзового века, а пастухи начали приводить сюда скот в Средневековье.

Пастухи до сих пор живут здесь с июня по сентябрь, приводят скот на выпас. Из хижин доносятся ароматы молока, чая из горных трав и сыра «Трнич». Этот сыр пастухи издревле преподносили в дар своим возлюбленным как доказательство того, что они отсутствовали месяцами именно на Планине и были заняты делом, а не бродили под окнами у других девушек.

Когда наступает зима, Велика Планина превращается в небольшой семейный горнолыжный курорт. Здесь есть трассы для катания на горных и беговых лыжах, сноуборде и санях, а также тюбинг-трасса. Помимо прочего, можно заказать поход по снежной целине на снегоступах.

Нагулявшись по Великой Планине, туристы спускаются на фуникулере в долину реки Камнишка-Быстрица, которая была излюбленным местом охоты и рыбалки у югославских президентов. Здесь можно погулять, попробовать традиционные штрукли, олений гуляш и жареную форель.

От неспешных прогулок до горных спусков

Если в процессе знакомства с центральным регионом Словении туристам захочется прокатиться по снежным склонам, они отправляются в Крвавец, второй по величине горнолыжный курорт Словении. Он находится в 35 километрах от Любляны и всего в 10 километрах от международного аэропорта. Уже несколько лет Крвавец удерживает первенство как лучший курорт тура выходного дня и школьных каникул: в курорт включены 30 километров горнолыжных склонов на высоте от 1450 до 1971 метров; живописные спуски различной сложности — от спокойных «белых» трасс для детей и новичков до жестких «черных» для опытных лыжников. Также есть внетрассовый природный спуск.

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Любители лыжного спорта могут исследовать горнолыжные склоны Словении с помощью единого ски-пасса — all-in-one Ski pass Julian Alps. Такой ски-пасс дает доступ к пяти лучшим лыжным курортам Словении, а также возможность кататься на трех горнолыжных курортах Австрии и шести курортах Италии. В итоге туристам доступно 260 километров лыжных трасс различной сложности, для любого уровня подготовки, расположенных сразу в трех странах Европы, но всего в часе езды друг от друга.

Центральный регион и столица — это хорошее начало для путешествия по достопримечательностям Словении. Спланировать свой отдых и подобрать интересные экскурсии поможет информационный портал.