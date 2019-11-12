Как сэкономить на поездке в Италию: 8 хитростей

Отдохнуть в Италии, не ограничивая себя в красотах и вкусной еде, но заплатить при этом в 2-3 раза меньше — возможно ли это? Еще как! Мы подсмотрели, какие лайфхаки используют опытные путешественники, и подготовили объемную памятку для бюджетного путешествия по Италии.

Может показаться, что поездка в Италию — удовольствие не из дешевых, однако это только на первый взгляд. Мы нашли 8 способов экономии, которые не ударят по впечатлениям, но сэкономят бюджет.

Первое правило бюджетной поездки в Италию — ехать осенью или зимой. Температура воздуха в это время года очень комфортна для наших соотечественников: осенью столбик термометра обычно показывает около 20 градусов тепла, а в зимние месяцы редко опускается ниже +5-10 градусов. В это время будет меньше туристов, а уже с конца октября в городах и маленьких деревушках появляется рождественский декор. Цены в осенне-зимний период заслуживают отдельного упоминания — они снижаются почти вдвое по сравнению с пиковым сезоном.

Подробнее рассмотрим, как можно сэкономить на путешествии, чтобы программа поездки вышла насыщенной и интересной.

1. Жилье в 6 раз дешевле

Вопросом проживания нужно заняться как можно раньше — если забронировать отель или хостел заранее, то можно получить ощутимую экономию. Опытные путешественники советуют избегать больших сетевых отелей и внимательнее присмотреться к хостелам (среди них есть очень приличные варианты), особенно если вы путешествуете в одиночку или планируете проводить весь день на прогулках и экскурсиях.

Найти удобные и приемлемые варианты жилья можно онлайн — главное, не ограничивать выбор одним сайтом. На фото выше видно, как меняется цена на одну и ту же квартиру в июле и в ноябре.

2. Осенние и зимние распродажи

Большинство маленьких магазинов снижает цены на многие позиции прямо с начала осени: стартует учебный год, поток туристов резко падает по всей стране, поэтому продавцам выгоднее продавать остатки летних коллекций по сниженной стоимости. Старт зимних распродаж приходится на начало января. Лучше избегать посещения крупных торговых центров, в них слишком высок соблазн потратить все отпускные разом. Покупки стоит совершать в маленьких бутиках — там можно договориться и о дополнительной скидке, если повезет, ведь цены часто устанавливает сам владелец магазинчика.

Важно помнить о возможности вернуть до 10% от стоимости покупок: tax free оформляется в аэропорту при вылете из Италии, для этого нужно иметь на руках оформленные чеки.

3. Бесплатный вход в музеи и музейные карты

1 декабря 2019 года

5 января 2020 года

2 февраля 2020 года

1 марта 2020 года Все государственные музеи Италии пускают посетителей совершенно бесплатно каждое первое воскресенье месяца. Зимой это следующие даты:

Какие музеи Италии участвуют в этой программе?

В Риме: Колизей, музеи Ватикана (включая Сикстинскую капеллу, Пинакотеку и станцы Рафаэля), термы Каракаллы и Национальный музей искусств XXI века (MAXXI, Макси), построенный по проекту известного архитектора Захи Хадида.

Во Флоренции: музейный комплекс галереи Уффици (галерея Уффици, палаццо Питти, сады Боболи — для последних двух предусмотрены в 2019 году дополнительные даты бесплатного посещения, это 6 и 30 ноября), Национальный музей Барджелло, галерея Академии, музей Капеллы Медичи.

В Милане: пинакотека Брера и музей Новеченто. В трапезной Санта-Мария делле Грацие выставлена легендарная «Тайная вечеря» кисти гениального Леонардо да Винчи , бесплатного входа туда нет, билеты нужно покупать заранее.

Для тех, чьи даты визита в Италию не совпадают с указанным графиком бесплатного посещения музеев, вариантом сэкономить будет приобретение музейных карт, которые есть во всех крупных городах Италии.

Рим — Roma Pass (72 часа — 38,5 евро, 48 часов обойдутся в 28 евро): это дает право бесплатного проезда в общественном транспорте, бесплатного посещения двух достопримечательностей и сниженной стоимости на билеты в другие музеи и галереи итальянской столицы. Экономия может составлять от 85 до 220 евро в сутки.

Венеция — Venezia Unica (на 1, 3 дней или неделю, стоимость — от 22 евро): включаются посещение главных музеев и галерей, бесплатное пользование городской сетью Wi-Fi и единый билет на общественный транспорт. Экономия может составлять от 52 евро в сутки.

Милан — Milan Tourist Museum Card (3 дня — 12 евро) дает право входа на постоянные экспозиции музеев города.

Флоренция — Firenzecard (72 часа — 72 евро): любой из музеев можно посетить в течение трех дней.

Верона — заплатив 10 евро, можно в течение суток посетить 13 достопримечательностей города.

Кроме того, всегда стоит помнить, что множество бесценных шедевров искусства признанных мастеров барокко и Ренессанса можно совершенно бесплатно и в любое время увидеть в одной из многочисленных итальянских церквей.

Больше информации о музеях и ссылки на покупку билетов вы можете найти на сайте Национального агентства Италии по туризму.

4. Итальянский ужин почти бесплатно

Аперитив, который может стать отличной заменой полноценному ужину, начинается в итальянских ресторанах около 19.00. В это время местные жители и туристы заходят в бары и рестораны, чтобы пропустить рюмку крепкого напитка для возбуждения аппетита. Обычно алкоголь подается в сопровождении бесплатных ветчины, маслин и сыров — а порции такие, что вполне подойдут даже действительно голодным гостям, чтобы насытиться. Стоимость ужина при таком трюке может колебаться от 8-10 евро на человека: столько стоит в среднем бокал вина в городах страны.

Кофе выгоднее пить у стойки бара — любой посетитель кафе, который сел за столик, автоматически должен заплатить налог на обслуживание (от 8 евро). Капучино при этом уважающие себя итальянцы пьют только до 11 утра, дальше заказывают лишь ристретто.

Уличная еда

Найти лавочки со стритфудом очень просто — они находятся на любых улочках. Учитывайте несколько моментов: они могут быть закрыты в неурочное время (обедают в Италии с 13:00 до 15:00, часы ужина — с 19:00 до 22:00), лучше потратить немного времени и прогуляться до менее туристических районов, там кухня гораздо приличнее и главное — совершенно аутентична региону, а цены ниже. В идеале стоит поискать демократичное заведение, которым активно пользуются местные жители. Стоимость порции еды в таких кафешках начинается от 4-5 евро, размеры обычно впечатляют.

5. Экономим на транспорте

Самый простой, удобный и экономный способ поездок по стране — железнодорожный транспорт. Цены и условия у перевозчиков разные, маршруты и расписание можно уточнить здесь. Обратите внимание, что в стоимость билета на поезд часто включается возможность скидки на покупку экскурсии или бронирование отеля, экономия может быть от 20 евро на человека за поездку. Осенью этот способ передвижения замечателен еще и тем, что по дороге можно насладиться фантастическим зрелищем ландшафтов, расцвеченных золотом и пурпуром.

Uber в Италии использовать не стоит, цены на услуги такси в этом случае оказываются ощутимо выше, чем при использовании официального такси. Их можно найти на специальных стоянках, это машины белого цвета. Ловить такси на улице бесполезно — они просто не остановятся.

Во всех городах действуют предложения по использованию единого проездного на все виды общественного транспорта — экономия в этом случае может составлять от 20 евро в сутки на человека.

Немногим известно, что по проездному можно комфортном прокатиться по каналам Венеции: например, маршрут Waterbus № 1 проходит по Гранд-каналу, поездка получится длинной и красивой, но обойдется втрое дешевле перемещения на гондоле (сейчас это стоит около 80 евро). Важно помнить, что в городе каналов зимой может быть не слишком комфортно для таких прогулок, если не взять с собой дождевик.

6. Гастрономические и винные туры

Такой формат знакомства с историей и культурой страны может оказаться довольно интересным. В процессе дегустации вина или блюд вам рассказывают об особенностях производства и делятся секретами приготовления. Цены на подобные мероприятия могут начинаться от 40 евро за полдня. Отметим, что осенью и зимой подобные туры в среднем стоят на треть дешевле: сезонных овощей и фруктов много, а поток туристов резко упал, поэтому владельцы виноделен и ресторанов стараются поддерживать спрос на свои услуги скидками.

7. Фестивали и праздники осенью и зимой

Фестивальные угощения и дегустации блюд и напитков обычно предлагаются по сниженной цене. Более того, при бронировании жилья или транспорта можно рассчитывать на подарки от владельцев заведений.

Католическое Рождество отмечается повсеместно — стоит иметь в виду, что в саму праздничную дату в Ватикане будет очень много гостей из разных стран. Если же вам хочется более камерных мероприятий, лучше выбрать другой город для торжества и праздника волшебства.

В Сан-Миниано в ноябре проходит фестиваль белых трюфелей, а февраль примечателен роскошным венецианским карнавалом и битвой апельсинами в городе Ивреа, который находится под Пьемонтом.

Больше информации о проводимых мероприятиях на время вашей поездки можно посмотреть на сайте Национального агентства Италии по туризму: так вы сможете составить максимально удобный маршрут, чтобы посетить все интересные места.

Обратите внимание при выборе мест для посещения, что север страны традиционно дороже юга — если вы хотите сэкономить, есть смысл предпочесть маленькие города взамен признанных туристических аттракционов, в холодное время года в них почти нет туристов.

8. Горнолыжные курорты и термальные источники

Эти виды отдыха являются очень популярными у туристов всего мира зимой, поэтому единственный способ сэкономить — бронировать жилье и экскурсии как можно раньше.

Особого внимания заслуживает долина Валь-Кальмоника. Это место, которое поражает своей фантастической природой, тайнами истории и загадками ландшафта. Если вам хочется насладиться грандиозностью суровых заснеженных горных вершин с древними петроглифами на склонах пещер и послушать старинные предания и сказки, то вам точно нужно отправляться в долину Валь-Кальмоника.

Горнолыжные курорты региона

Там же находятся одни из самых колоритных и атмосферных поселений Италии — Ловере и Биенно. Осенью и зимой горный район традиционно славится возможностью покататься на лыжах или просто погулять по паркам и заповедникам, подышать кристально чистым воздухом и вслушаться в тишину.

Еще больше полезной информации об Италии для путешествия смотрите на сайте Национального агентства Италии по туризму.