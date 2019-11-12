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Названа самая грязная авиакомпания мира 

TURIZM.RU 5 часов назад
Названа самая грязная авиакомпания мира
Фото: TURIZM.RU
Британский сайт потребителей Which? Опросил более 7 тысяч путешественников с целью выяснить, самолеты каких авиакомпаний самые грязные в мире. Согласно исследованию, больше всего нареканий вызвал популярный европейский лоукостер Ryanair. Только 42% его пассажиров назвали чистоту на борту «достаточной». Остальные же оценили этот показатель как неудовлетворительный.
После получения таких данных специалисты Which? опытным путем попытались выяснить причины недовольства ирландским перевозчиком. В итоге они обнаружили жирные пятна на столиках и подносах, грязные подголовники и пыльные подоконники. С помощью ультрафиолета специалисты также констатировали наличие грязных пятен на столике и в лотке кресла, которые невозможно разглядеть невооруженным взглядом.
В число нечистоплотных также попали самолеты авиакомпаний Wizz Air, Vueling, Iberia и EasyJet. Чистыми салоны воздушных лайнеров этих перевозчиков показались лишь 62-68% пассажиров. Довольно часто нарекания получали British Airways, Jet2 и Norwegian. Довольны чистотой самолетов оказались почти все пассажиры, которые летали рейсами Air New Zealand, Singapore Airlines, Emirates, Qatar Airways, Cathay Pacific и Swiss.
Редактор отдела путешествий Which? Рори Боланд заявил, что некоторые авиакомпании пренебрегают очисткой салонов воздушных судов в пользу максимально быстрой подготовки к следующему рейсу. Такое положение дел эксперт назвал недопустимым независимо от того, насколько авиабилет был дешевым. Он также призвал пассажиров принять меры, чтобы избежать проблем с чистотой:
«Либо пользуйтесь перевозчиками, имеющими хорошую репутацию в отношении чистоты, либо вооружитесь антибактериальными салфетками. Если вы летите на Ryanair, возможно, вам лучше надеть костюм бактериологической защиты»,
— добавил Р. Боланд.
В 2015 году британские микробиологи собрали образцы бактерий в салонах самолетов и обнаружили, что раскладные столики пассажиров являются самыми грязными местами. Количество бактерий на них в восемь раз превышает количество бактерий на кнопках смыва в туалете. Также грязными были названы вентиляционные отверстия на потолке.
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Теги:
Новости путешествий , Easyjet , Emirates
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