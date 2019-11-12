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Зачем блогеры из жарких стран приедут в Россию 

Lenta.ru 11 часов назад
Зачем блогеры из жарких стран приедут в Россию
Фото: Пресс-служба фестиваля «Большой Аргиш»
В конце 2019 года в Заполярье стартует международный культурный проект FusioNNow. Участники первого тура отправятся на Таймыр, где узнают все об этнической моде, северной культуре и посетят фестиваль «Большой Аргиш». «Лента.ру» поговорила с блогерами из разных стран — о холоде, отношении к России и ожиданиях от поездки.
Джемма Бейкер, Великобритания: Мои предыдущие визиты в Россию, особенно поездка в Сибирь, кажется, помогли мне лучше понять ее культуру. Я знаю, как добры и гостеприимны люди в России — это полностью противоречит стереотипам о холодных северянах.
Я хочу посетить север страны, чтобы познакомиться с разными аборигенными культурами и узнать, как они сохранили свои традиции и промыслы. К тому же мне нравится бывать в уникальных местах — а обычно в Норильск иностранцу просто так не попасть, и это для меня отдельная интрига.
Я очень жду путешествия, хочу пережить весь уникальный опыт, увидеть своими глазами пейзажи, культуру, людей, которые делают Таймыр таким удивительным, и поделиться всем этим со своими читателями.
Хаджия Мостафа, Египет: Я знаю о России совсем немногое — все из фильмов или от друзей. К счастью, это изменится после поездки. Меня очень вдохновляет знакомство с новыми культурами, поездки в новые места, новые знакомства. А еще всегда здорово попробовать неизвестные блюда.
Когда я еду в новую страну, всегда обращаю внимание на ее народную культуру, поэтому я очень рада, что этот тур посвящен этнической культуре. Для меня также важно, что Россия славится своими великими художниками и передовыми течениями в искусстве, и я хотела бы посетить российские музеи.
Жуау Бернардино, Португалия: Это будет мой первый визит в Россию, и этот тур — настоящее исполнение мечты. Я мечтал попасть в Россию с юных лет. Мои бабушка и дед ездили в Москву в 80-х и сделали множество фотографий, а еще привезли мне фотоаппарат «Зенит», специально выпущенный к Олимпийским играм 1980 года. Это была моя первая камера, я снимал с ее помощью 20 лет. Я очень рад, что перед поездкой на Север у нас будет несколько дней, чтобы взглянуть на Москву.
Само путешествие на Север наверняка станет впечатлением на всю жизнь, я особенно никогда не бывал в северных регионах и редко видел снег. Так что для меня, португальца, привыкшего к высоким температурам, это станет настоящим приключением.
Этнический фестиваль — отличная возможность заснять портреты местных жителей, их обычаи. Я думаю, это будет волшебно.
И сам Норильск меня тоже интересует, в том числе его индустриальная сторона — я люблю снимать городские и индустриальные пейзажи. Эта поездка вдохновляет всем, что я перечислил выше. И особенно меня тянет на Север, потому что я хочу увидеть, как упорство человека позволяет ему жить в таких жестоких природных условиях. Мне кажется, это поразительно.
Абдулла Аль-Джума, Саудовская Аравия: Я дважды бывал в России, и мне безумно понравилось: это огромная страна, в которой так прекрасно смешивается множество культур!
Но надо сказать, что про Крайний Север я, в общем-то, ничего не знал до того, как принял участие в конкурсе и получил приглашение на фестиваль. Тем более увлекательно будет поехать туда и открыть для себя все это.
Действительно интересно увидеть народности российского Севера, то, как люди вообще выживают в таком холоде. Меня как жителя Саудовской Аравии постоянно спрашивают, как мы живем при 50 градусах жары? А теперь пора и мне узнать о противоположной ситуации.
Альбина Жерлицына, Россия: Я всегда занималась дизайном костюма — получила профильное образование, создавала сценические костюмы. Этнической модой увлеклась еще в студенческие годы — стала делать коллекции национальных костюмов.
Я живу в Башкирии, и чаще всего приходится заниматься именно башкирским костюмом — самым распространенным в регионе. Но я интересуюсь и другими народными культурами: где бы ни бывала, всегда стараюсь посетить этнографический музей и проникнуться красотой местного костюма. Ведь не хлебом единым жив человек — душа просит красоты.
Я представляю себе, что такое культура северных народов, но очень хочется увидеть воочию. Мне хотелось бы познакомиться с людьми, которые там живут, обменяться опытом с мастерами, хранящими традиции.
Замечательно, что там будут люди из разных стран. Пожалуй, понять друг друга порой можно и без знания иностранного языка — что-то можно объяснить и на пальцах, ведь общий интерес к традициям и обычаям способствует дружбе народов.
Анас Аль-Диб, Султанат Оман: Я недавно пробыл в России две недели — и был поражен тем, что пережил. Можно много всякого услышать о России: СМИ и голливудские фильмы рисуют россиян жестокими, холодными, а их страну — опасным местом, куда не стоит ездить. На самом деле все абсолютно иначе.
Я общался со своими соотечественниками, и многие говорили мне: «Ты с ума сошел — едешь в Россию!» А я отвечал им, что здесь безопаснее, чем в любой стране Европы. Я, правда, был только в Москве и Петербурге — но я нигде не встречал настолько вежливых, добрых людей, как здесь!
Нет предубеждений против ислама: никто не будет к тебе хуже относиться из-за того, что ты араб, мусульманин. Людей это не беспокоит, они занимаются своими делами.
Это мне очень нравится в России. Я был более чем в 55 странах, и Россия однозначно одна из моих любимых.
Больше всего меня пока что впечатлила история великой русской культуры, которая так видна в Москве: ее старинная архитектура, так прекрасно освещенная по вечерам, музыка…
Что касается тура, в который я еду: я готовлюсь увидеть совсем другую сторону России, ее аборигенные народы. И там будет очень холодно для меня, я очень боюсь этой температуры! Сложно себе представить, что такое минус 35, когда у тебя в стране +плюс 35. Я думаю, что я познакомлюсь с чем-то новым, с различиями между культурами, с традициями и обычаями. Думаю, у меня выйдет заснять что-то необычайное, то, что иначе бы я никогда не увидел.
Я считаю, это здорово, когда Россия делает такие программы, чтобы люди в мире больше о ней знали! После чемпионата мира по футболу вашу страну стали воспринимать иначе, больше говорить о ней. Мне кажется, стоит продолжать в том же духе — поддерживать иммиграцию, приглашать к себе талантливую молодежь, выстраивать отношения с другими странами, в том числе с моей!
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Теги:
Новости путешествий , Джемма Бейкер , Зенит , Lenta.ru
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