Как запрет полетов из России повлиял на Грузию

В Грузии рассказали, как запрет полетов из России повлиял на турпоток

Число туристических визитов из России в Грузию в октябре составило более 79,4 тысячи. Это на 26 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Национальная администрация туризма.

Всего общее число международных поездок (туризм, бизнес и так далее) из России в Грузии сократилось на 15 процентов и составило 118,2 тысячи человек. При этом, по данным с января по октябрь текущего года, Россия по-прежнему сохраняет лидерство среди стран, откуда чаще всего совершались поездки в Грузию: за этот период страну посетили 1,3 миллиона туристов, что на 6 процентов больше по сравнению с 2018 годом.

Администрация туризма подчеркивает, что за десять месяцев текущего года в Грузии зафиксировано рекордное количество международных путешественников — более 8 миллионов человек, это на 6,8% больше чем в прошлом году.

Прекращение авиасообщения

Россия прервала прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля. Такое решение президент Владимир Путин принял на фоне того, что столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста.

Поводом для протестов стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, а особенно то, что глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента, как это и предусматривалось протоколом мероприятия.

Затем в Тбилиси состоялся массовый митинг, участники которого попытались захватить здание парламента. Полиция применила силу, пострадали не менее 240 человек, около 300 были задержаны.

В июле власти Грузии оценили ущерб из-за спада турпотока из России в 60 миллионов долларов.