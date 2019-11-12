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Безбилетный пассажир закрылся в туалете самолета и вызвал панику на борту 

Lenta.ru + ещё 2 5 часов назад
Безбилетный пассажир вызвал панику на борту
Фото: Mark Megarry and Paul Stewart
Мужчина без паспорта и посадочного талона проник на борт рейса авиакомпании Vueling из Барселоны в Дублин и заперся в туалете. Об этом сообщает Dublin-live.
Самолет должен был вылететь в из Испании в 12:40 по местному времени в понедельник, 11 ноября, однако экипаж был предупрежден о незаконном проникновении на борт авиалайнера. Вылет задержали, а одна из бортпроводниц попросила всех пассажиров продемонстрировать свои паспорта и посадочные талоны.
После этого один из пассажиров вскочил со своего места, пробежал мимо стюардесс и закрылся в туалете.
Другой пассажир попытался ему помешать, но ему не удалось сделать этого. На борту самолета началась паника, поскольку пассажиры подумали, что у запершегося мужчины может быть бомба.
Полиция эвакуировала всех пассажиров и попыталась убедить мужчину выйти из туалета. Когда он вышел, оказалось, что у мужчины поддельный паспорт. Остальным пассажирам пришлось заново зарегистрироваться на рейс, после чего борт вылетел в Ирландию. Самолет успешно приземлился в Дублине с пятичасовым опозданием.
В июле 2019 года в Англии полицейские выбили зубы пассажиру поезда, который, по их словам, путешествовал без билета. 22-летний британец утверждает, что приобрел билет по золотой карте, но отказался предъявить его кондуктору, поскольку считал, что в этом нет необходимости.
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