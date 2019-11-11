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В Средиземном море появился экологичный круизный лайнер 

TourDom 1 час назад
В Средиземном море появился экологичный лайнер
Фото: TourDom
В субботу, 9 ноября, в Гамбурге состоялась инаугурация нового флагмана компании MSC Cruises — MSC Grandiosa. Его крестной матерью стала актриса Софи Лорен, лично присутствовавшая на мероприятии.
Эта инаугурация станет самой длительной в истории MSC. Сразу после церемонии крещения MSC Grandiosa отправится в свой первый круиз, в рамках которого посетит 11 портов в восьми странах и перевезет 14 тысяч турагентов со всего мира.
19-палубный лайнер класса Meraviglia-plus станет крупнейшим на данный момент в Средиземном море. В его каютах могут разместиться 6344 пассажира. Начиная с 23 ноября он будет ходить по Западному Средиземноморью из порта Генуи по маршруту — Чивитавеккья, Палермо, Валетта, Барселона и Марсель
Как заявил во время инаугурации председатель совета директоров MSC Cruises Пьерфранческо Ваго, MSC Grandiosa совмещает в себе самые последние технологии по снижению воздействия на окружающую среду. Лайнер выделяет на 28% меньше углекислого газа, чем корабли предыдущего поколения, может заряжаться электричеством в портах при наличии технической возможности (в Гамбурге технология заработает в 2022 году). Кроме того, ни капли используемой воды не попадает в море — она очищается и используется снова для мытья окон и палуб.
По словам гендиректора PAC GROUP Ильи Иткина, российский рынок в среднем ежегодно прирастает на 30%. Если в прошлом году компания PAC GROUP отправила в круизы 32 тысячи россиян, то в нынешнем ожидается 44 тысячи. Основные точки роста это региональный рынок — считает Илья Иткин. «Наиболее перспективные — Санкт-Петербург, Поволжье, Урал, юг России и Сибирь. Сейчас доля продаж круизов из регионов составляет 57%, и она будет расти за счет развития регулярной перевозки. Позитивным для развития круизного сегмента является и строительство современных кораблей. Только MSC Cruises в ближайшие 8 лет построит 17 лайнеров, четыре из которых будут класса люкс», — резюмировал эксперт».
Напомним, основной конкурент MSC — Costa Cruises — также собирается спустить на воду новый флагман корабль Costa Smeralda, который будет вмещать в себя 6500 пассажиров и работать на сжиженном газе. Его спуск на воду был отложен и теперь ожидается 21 декабря этого года.
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Теги:
Новости путешествий , Софи Лорен , Илья Иткин
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