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Что нельзя делать в Геленджике 

Рамблер 4 часа назад
Геленджик — один из самых популярных курортных городов России. Теплое черное море и южное гостеприимство ежегодно привлекают миллионы туристов. Вот только не каждый из них знает, чего в Геленджике делать точно не стоит. "Рамблер" выяснил, какие ошибки чаще всего допускают туристы, приезжая в этот город.

Жилье на первой линии от моря

Если хиты 90-х не действуют на вас как снотворное, селиться на первой линии от моря, значит, добровольно отказаться от сна на все время отпуска. Дело в том, что именно в этой части города расположены самые шумные бары и клубы, которые работают до последнего клиента. А клиентов у них много.

Не выезжать за пределы города

В первый день вполне можно пройтись по набережной и изучить сам Геленджик, но затем нужно немедленно исследовать окрестности. Если, конечно, вы хотите получить максимум впечатлений от отдыха. Одно из мест, которое точно стоит увидеть, — Голубая бездна. Обрывистый берег, столкнувшийся с бирюзовой морской гладью, просто не может не впечатлить.

Все деньги на карте

В курортном городе наличные деньги нужно обязательно иметь при себе. Это не значит, что вы должны снять с карты все свои отпускные, но иметь "мелочевку", чтобы закупиться сувенирами на рынке, оставить чаевые или оплатить лежак на пляже — необходимо. К тому же до сих пор не во всех местах можно расплатиться картой.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Новости путешествий , Видео
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