Как отменить бронь авиабилета и не платить штраф

Можно начать планировать поездку еще за год до отлета, но в случае форс-мажора пропустить свой рейс. Многие люди уверены, что, опоздание на самолет непременно грозит штрафом. Однако, если оно произошло из-за болезни, пассажир не только может не платить авиакомпании неустойку, но и вернуть свои деньги за билет назад. "Рамблер" выяснил, как это правильно сделать.

Если вы почувствовали недомогание за несколько часов до вылета и понимаете, что не сможете воспользоваться билетом, позвоните на горячую линию авиакомпании и сообщите об этом. Скорее всего на ваше место просто посадят пассажира, который не успел на свой рейс, а ваши шансы вернуть потраченные деньги значительно возрастут.

Далее поезжайте в клинику, где врач сможет документально подтвердить ваше плохое самочувствие. К примеру, если внезапно одолела зубная боль, — отправляйтесь к стоматологу. После лечения врач выпишет вам "больничный", который докажет авиакомпании, что вы пропустили рейс по серьезной причине.

После того, как документ окажется у вас на руках, сделайте его скан и отправьте на электронную почту авиаперевозчика. Узнать ее можно на горячей линии. Также уточните, что именно вам необходимо написать в теме письма, чтобы его не оставили без внимания.

Совершив этот несложный алгоритм действий, вы можете быть уверены, что деньги за билет в скором времени придут вам на карту. Но помните, что подобная схема действует лишь в случае болезни. Если вы пропустили рейс по личным обстоятельствам, назад деньги вернуть не удастся, а вот штраф заплатить придется.