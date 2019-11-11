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У россиян узнали причины выезда за границу 

SM News 5 часов назад
У россиян узнали причины выезда за границу
Фото: SM News
Среди россиян был проведён опрос о том, зачем они ездят отдыхать за границу. Исследование осуществили специалисты портала Aviasales, выбрав 11 тысяч респондентов среди подписчиков своих социальных сетей.
Опрос показал, что половина отдыхающих жаждут избавления от рутины и новых впечатлений. Некоторые так устают, что хотят отпуск исключительно в all inclusive. Те, кто предпочитает активный отдых, делают это в погоне за новыми впечатлениями.
30% респондентов отдыхают с детьми или родителями, рассчитывая подарить спутникам яркие впечатления.
Ещё 10% туристов рассчитывают, что попрактикуют в поездке иностранный язык, и чаще всего это происходит не в рамках языковых курсов.
Другие 10% основываются в своём выборе места для отдыха на принципах гастротуризма.
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Теги:
Новости путешествий
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