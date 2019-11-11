Камчатка или Исландия: куда дешевле съездить?

Опытные туристы иногда сравнивают Камчатку с Исландией. Действительно, много общего: везде есть вулканы и гейзеры, ледники и киты. Но и различий хватает. Корреспондент HotLine.travel Иван Любезный сравнил туристические возможности, стоимость услуг и цены на туры из Москвы.

Исландия и Камчатка: Рукодельница и Ленивица

Исландия и Камчатка — как две сестры из русской сказки «Мороз Иванович», обе красивые, да разные. Кого первой замуж позовут? Ответ появится, если сравнить количество туристов. Исландия принимает в год примерно в 10 раз больше гостей, чем Камчатка. Разберемся почему.

Цена на билеты. Камчатка дороже!

Для поиска авиабилетов я воспользовался сервисом aviasales.ru и задал даты перелета с 17 по 24 мая 2020 года из Москвы в Рейкьявик и обратно. Минимальная цена на человека у лоукостера Air Baltic (без багажа) с короткой пересадкой в Риге получилась 13 668 руб. Время в пути в одну сторону 8 часов 5 минут с учетом пересадки. Минимальная стоимость в те же даты из Москвы в Петропавловск-Камчатский (без багажа) и обратно на S7 составила 32 072 руб. Время в пути в одну сторону 14 часов 10 минут с учетом посадки в Новосибирске. «Аэрофлот» цены на 2020 год еще даже не выставил. Но из опыта прошлых лет понятно, что самый дешевый билет обойдется примерно в 30 тыс. руб.

Отели: угадайте, где их больше?

Если сравнивать Рейкьявик и Петропавловск-Камчатский по количеству отелей, то, по информации booking.com, в Рейкьявике предлагается 253 варианта (отели, апартаменты и гостевые дома). Из них 13 по суточной цене до 3500 руб., 59 — от 3500 до 7000 руб., 120 вариантов — от 7000 до 10 500 руб. за ночь на одного взрослого и т. д.

В Петропавловске-Камчатском booking.com показал всего 105 вариантов размещения. Суточные цены в сравниваемых категориях в целом похожи. Что касается качества — фотографии фасадов и номеров городских отелей говорят сами за себя.

Сколько стоит аренда авто?

Дороги в Исландии и на Камчатке несравнимы. Передвигаться вне населенных пунктов по российскому полуострову лучше на внедорожниках и вахтовом транспорте, на Камчатке много мест, куда добраться можно только на вертолете. Исландия — богатая европейская страна с хорошо развитой инфраструктурой, сетью дорог с качественным покрытием, обилием точек общепита и чистых туалетов, станций топливных заправок. На Камчатке вне поселков рассчитывать можно только на себя и свои запасы продуктов, топлива и запчастей. Зато туалет «везде».

Стоимость суточной аренды внедорожника одного класса на Камчатке и в Исландии примерно одинакова — от 4000 руб. Но у нас за эти деньги будет видавший виды «японец» с правым рулем и без кондиционера, а в Исландии возьмете авто в отличном состоянии со всеми нужными опциями. Вот только бензин у них в 2 раза дороже.

Сколько стоит готовый тур

Даже если вы заранее не озаботились бронированием услуг, то в аэропорту Рейкьявика найдётся всё — от центра информации для туристов до стоек местных турбюро. Туроператоры на Камчатке на своих сайтах не рекомендуют туристам брать билеты до Петропавловска, пока на руках не будет подтверждения наземного обслуживания.

Стоимость недельного тура по акции раннего бронирования начинается от 57 000 руб. на человека (без перелета) в даты летних заездов — 2020. Однако надо учесть, что многие услуги часто на Камчатке в дефиците и стоят дорого. Например, чтобы попасть в знаменитую Долину гейзеров, нужно дополнительно заплатить 44 000 руб. Так как заброска туда возможна только вертолетом.

Немаловажный момент — на Камчатке, в отличие от Исландии, россиянам не нужна виза и все говорят по-русски.

Классический тур по Исландии (кольцевой маршрут вокруг острова) с русскоговорящим гидом в летние даты будет стоить у российского туроператора около 3000 € (без перелета).

После анализа открытых источников — сайтов туроператоров, отельных и билетных агрегаторов, публикаций в СМИ и знакомства с отзывами туристов я сделал для себя несколько выводов:

— несмотря на привлекательную цену авиабилетов, стандартный тур в Исландию для жителя Европейской России обойдется всё же дороже, чем на Камчатку, если сравнивать одинаковые по продолжительности и похожие по экскурсионной наполненности программы. При этом уровень сервиса и комфорта в поездке по Исландии будет ощутимо выше;

— тур в люксовом формате на Камчатку будет, скорее всего, стоить дороже, чем аналогичный в Исландию, за счет дефицита хороших отелей и ресторанов в Петропавловске-Камчатском (не говоря уже о глубинке), а также дорогого транспортного и экскурсионного индивидуального обслуживания;

— в отличие от Исландии путешествие по Камчатке потребует определенной физической подготовки и готовности жертвовать удобствами ради красоты и романтики;

— Исландия логично комбинируется с другими североевропейскими странами, в порт Рейкьявика заходят круизные лайнеры. Камчатка самодостаточна и в комбинировании с другими регионами не нуждается;

— Исландия — страна, зависящая от туризма и грамотно продвигающая свой туристический образ на рынке не один десяток лет. Организованный туризм на Камчатке начал развиваться сравнительно недавно только благодаря местным энтузиастам, государство пока не сказало своего веского слова.

А что выбрали бы вы? Исландию или Камчатку? Пишите в комментариях.