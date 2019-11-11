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В Анталью каждый третий турист в этом году приехал из России 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
В Анталью каждый третий турист в этом году приехал из России
Фото: РИА Новости
По данным управления по культуре и туризму Антальи, за период с января по октябрь в местных отелях отдохнуло 5 414 602 гостя из России, в годовом выражении российский турпоток вырос почти на 13%, сообщает АТОР.
За первые 10 месяцев 2019 года на анталийском побережье побывало 14,3 миллиона иностранных туристов (+17,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года). Каждый третий отдыхающий на пляжах курорта в этом году оказался россиянином.
Наших соотечественников больше, чем гостей из Германии (2,5 миллиона) и Украины (795 тысяч) вместе взятых. Эти страны по числу прибытий в Анталью заняли второе и третье места соответственно.
По оценке Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции (POYD), высокая загрузка гостиниц Антальи в октябре (более 80%) во многом обусловлена как раз активностью российского рынка, который является "крайне важным".
По мнению турецких экспертов, в 2020 году Анталья может рассчитывать на 20 миллионов иностранных туристов, не менее шести миллионов из них приедут из России.
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