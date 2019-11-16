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Выгодно ли брать билеты на чартерные рейсы 

Рамблер 2 часа назад
Плюсы и минусы чартерных рейсов
Фото: depositphotos.com
Летая «чартерными рейсами», многие не задумываются об их отличии от обычных рейсов. Ограничиваются ли их преимущества только дешевыми билетами? «Рамблер» попытался выяснить, в чем плюсы и минусы таких перелетов.

Что такое чартер

Главное отличие чартерного рейса в том, что его организовывает не авиакомпания, а туроператор. Турфирма бронирует места в самолете для своих клиентов, гарантируя авиалинии выручку и полную посадку в самолете. Туроператор выкупает часть мест, а иногда и все места, продавая их туристам по цене, ниже установленной на регулярных рейсах. Чтобы попасть на такой рейс, билеты нужно брать непосредственно у туристической компании. На сайте авиакомпании вы не сможете найти эти рейсы. Они даже не афишируются на официальном сайте.

Ограничения на перелёт

Существуют общие правила, по которым только две страны имеют ограничения: Таиланд и Индия.
Прилететь в Таиланд и улететь из него, вы можете только регулярными рейсами, либо только чартерными. В этой стране вы не имеете права бронировать два разных билета.
Индия: если вы прилетаете чартером одной компании, то и улететь вы сможете только этой компанией. Такая политика в государстве создана для того, чтобы авиакомпания несла ответственность за ваш вылет из страны, а не гарантировала вам возможность остаться на постоянное местожительства.

Преимущества

  1. Чартерные рейсы обычно прямые, что значительно экономит время на перелет.
  2. Цены на билеты ниже обычных, примерно, на 40%.
  3. Приобретая билет на чартерный рейс, вы автоматически можете забронировать отель.
  4. Авиакомпания не имеет права отменить рейс, даже, если нет полной посадки.

Недостатки

Как и у любой выгодной сделки, у чартерных рейсов есть и обратная сторона.
  1. Если у вас возникнет желание приобрести билет в бизнес-класс, чартерные рейсы не смогут вам предоставить такую возможность. Обычно все пассажиры летят в условиях эконома.
  2. Авиакомпания имеет полное право перенести время и дату вылета, оповестив об этом только туроператора. Это связано с тем, что чартерные рейсы осуществляются в перерывах между основными рейсами авиакомпании. Иногда компания не успевает подготовить самолёт для вылета на дальнее расстояние.
  3. Билеты на чартерные рейсы не подлежат обмену и возврату.
  4. Не все главные аэропорты стран принимают чартерные рейсы. Велика вероятность, что после прилёта, вам придётся добираться насколько часов до конечного пункта назначения.
  5. Перевозчик может меняться в последний момент. Но статистика показывает: только 17% чартерных рейсов меняют перевозчика за несколько дней до вылета.
Несмотря на все нюансы, которыми обладают чартерные рейсы, они все ещё остаются одним из самых удобных способов посмотреть дальние уголки нашей планеты за приятную стоимость.
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Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Новости путешествий
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