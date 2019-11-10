Что иностранцы думают о русских

Пара из Канады путешествует по всему миру и разрушает стереотипы о жителях разных стран. Они ведут блог в Instagram и канал на Youtube, где делятся своими впечатлениями. Недавно Марк Уилсон и Кэти Рейд побывали в России, "Рамблер" рассказывает, что ребята поняли о нашей стране.

Язык

У Марка и Кэти не возникло никаких трудностей с общением, даже в небольших городах, а они побывали не только в столице, им предлагали меню на английском языке.

@whereswilsons

В тех же случаях, когда прочесть вывеску или поговорить с незнакомцем не получалось, на помощь приходили специальные приложения-переводчики.

Дружелюбие

Да, русские не слишком улыбчивы по сравнению с канадцами или американцами, но дружить умеют и всегда готовы прийти на помощь.

Политика

Ребята переживали, что многие в разговорах с ними так или иначе будут переходить на политические темы, однако со всеми, с кем они общались, получалось поболтать, как со старыми друзьями, о жизни и своих личных делах.

@whereswilsons

Также Марк и Кэти обратили внимание, что в сувенирных лавках не так уж много портретов и фигурок политических лидеров страны, как они ожидали увидеть.

Медведи

Это классика! Ребята приехали и убедились, что медведи с балалайками по улицам не ходят.

Цензура

Приехав в Россию, Марк и Кэти не почувствовали себя оторванными от мира, у них работали все привычные мессенджеры и соцсети и не было трудностей с выходом в интернет.

Where's Wilson / Youtube

А вот в Китае привычно "погуглить" нужную информацию они не смогли. Сайт не найден. И хотя ребята предположили, что, возможно, в России за ними могли "наблюдать", сами они ничего такого не заметили.

Бандиты

Легенды о русской мафии гуляют по западному миру и пугают неискушенных граждан. Марк и Кэти рассказали, что их не грабили и никто им не угрожал. Преступность есть во всех странах, нужно везде осмотрительно себя вести.