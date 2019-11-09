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Туристку из Японии удивили вывески на русском языке на Сахалине 

Российская Газета + ещё 12 3 часа назад
«Вокруг одни русские!»
Фото: Российская Газета
"Вокруг одни русские!" — Удивилась японская туристка, побывав на острове Сахалин, сообщает РИА Новости со ссылкой японское издание "Асахи симбун".
"Я думала, что будут вывески на японском, но оказалось, что все надписи на русском языке",
— цитирует газета путешественницу.
Но все-таки ей очень понравились четыре дня, проведенные на Сахалине. В частности, побережье Охотского моря, маяк "Анива", мыс Евстафия, "Ворота счастья", Кафедральный собор Рождества Христова.
Туристка отметила также, что на острове кормят вкусно блюдами как русской, так и хоккайдской кухни.
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Теги:
Новости путешествий , Другое , РИА Новости
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