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Турист отдыхал в неположенном месте, столкнулся со слоном и умер 

Lenta.ru 19 минут назад
Турист столкнулся со слоном и умер
Фото: Globallookpress.com
В Намибии в результате нападения слона погиб турист из Европы. Об этом сообщает издание Namibian.
Изначально утверждалось, что погибший приехал в Африку из Австралии, однако позднее выяснилось, что он был австрийцем.
По информации властей, мужчина остановился в лагере, который был разбит в неположенном месте.
Обстоятельства произошедшего не уточняются.
Министерство окружающей среды и туризма Намибии объявило о несчастном случае на своей официальной странице в Facebook. «Министерство получило подтверждение того, что 59-летний гражданин Австрии был убит этим утром на реке Хуаб в области Кунене, где группа туристов разбила лагерь», — говорится в заявлении.
В июле сообщалось, что в индийской деревне Мандасахи, штат Орисса, слон убил семилетнюю девочку и изувечил ее родных. Он разрушил часть стены дома, хоботом вытащил спящего ребенка на улицу и затоптал насмерть.
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