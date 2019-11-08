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Бутерброды, фрукты и шоколад: что из еды берут на борт самолета российские туристы 

Вести Подмосковья 37 минут назад
Какую еду берут в самолет российские туристы
Фото: Pixabay
Большинство авиакомпаний не обеспечивают пассажиров едой во время перелетов. ТК Звезда провела опрос среди 55 тысяч российских туристов, целью которого было узнать какую еду пассажиры предпочитают брать на борт самолета. Об этом сообщает еженедельный журнал «Профиль».
Наибольшим спросом пользуются продукты для быстрого перекуса: мандарины, орехи, сухофрукты, печенье, сырники, пирожки, круассаны, бутерброды и конфеты. Для детей на борт разрешается проносить пюре и молочные каши.
Также эксперты выяснили, что российские путешественники берут с собой еду в самолёт, если авиакомпанией не предусмотрено бесплатное питание. Также некоторые респонденты рассказали, что берут с собой еду и для того, чтобы сэкономить в отпуске.
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