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Почему самолет летит на высоте 10 километров 

Рамблер 13 часов назад
Почему самолет летит на высоте 10 километров
Фото: depositphotos.com
Сегодня путешествие на более-менее приличное расстояние невозможно вообразить без самолета. Перелет уже сам по себе становится приключением, и, конечно, за воздушными судами невероятно интересно наблюдать, хотя жители деревень и городов, расположенных рядом аэропортом, поспорят с этим фактом. Многие аэропорты для "самолетных" фанатов обустраивают специальные споты, откуда можно наблюдать за взлетом и посадкой с максимально близкого расстояния, пока самолет не скрылся за облаками. "Рамблер" выяснил, почему воздушные суда летают так высоко.
Самолет не сможет взлететь без воздуха. У поверхности земли оптимальные условия для запуска двигателей и создания необходимой подъемной силы. Однако тот же воздух оказывает серьезное лобовое сопротивление. На высокой скорости — 800–950 км/ч — самолет меньше зависит от плотности воздуха и может лететь на высоте 10 километров. Перелеты на низкой высоте экономически нецелесообразны, так будет тратится больше топлива на преодоление сопротивления воздуха. Но и на высоте 12-15 километров пассажирские самолеты не летают, иначе им пришлось бы развивать сверхзвуковую скорость.
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Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Новости путешествий
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