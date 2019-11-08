Медики экстренно прививают от кори авиапассажиров рейса Махачкала — Сургут

Роспотребнадзор ХМАО разыскивает 185 пассажиров, которые 27 октября прибыли в Сургут из Махачкалы. Сообщает СТВ со ссылкой на ведомство.

Сообщается, что в самолете летел годовалый ребенок, который был заражен корью. После прилета мама с малышом на поезде уехали в Тарко-Сале. Инфекцию у ребенка диагностировали только на Ямале.

Сейчас сотрудники Роспотребнадзора Югры ищут пассажиров данного рейса, а также контактных лиц по вагону, которые остались в регионе, чтобы выяснить есть ли симптомы у югорчан и привиты ли они от кори.

В настоящее время привили уже около 70 контактных лиц. Детей и сотрудников соцучреждений отравляют на карантин на 21 день.

Всех, летевших этим рейсом, настоятельно просят прийти в больницу для вакцинации и медосмотра.