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Медики экстренно прививают от кори авиапассажиров рейса Махачкала — Сургут 

АиФ Югра + ещё 1 5 часов назад
Медики экстренно прививают от кори авиапассажиров
Фото: АиФ Югра
Роспотребнадзор ХМАО разыскивает 185 пассажиров, которые 27 октября прибыли в Сургут из Махачкалы. Сообщает СТВ со ссылкой на ведомство.
Сообщается, что в самолете летел годовалый ребенок, который был заражен корью. После прилета мама с малышом на поезде уехали в Тарко-Сале. Инфекцию у ребенка диагностировали только на Ямале.
Сейчас сотрудники Роспотребнадзора Югры ищут пассажиров данного рейса, а также контактных лиц по вагону, которые остались в регионе, чтобы выяснить есть ли симптомы у югорчан и привиты ли они от кори.
В настоящее время привили уже около 70 контактных лиц. Детей и сотрудников соцучреждений отравляют на карантин на 21 день.
Всех, летевших этим рейсом, настоятельно просят прийти в больницу для вакцинации и медосмотра.
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Теги:
Новости путешествий , Роспотребнадзор
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