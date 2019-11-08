Как покупать в Duty-free, чтобы сэкономить

Туристический сайт The Points Guy составил список советов для тех, кто любит посещать магазины беспошлинной торговли. Об этом пишет CNN Travel.
Эксперты портала советуют тщательно обдумывать посещение дьюти-фри, чтобы избежать невыгодных и ненужных покупок.
Во-первых, путешественникам стоит обратить внимание на существенные колебания цен на один и тот же товар в разных уголках мира.
Она составляет в среднем около 30% от цены. Стоимость порой отличается даже в пределах одного аэропорта.
Например, в аэропорту Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке цена 1-литровой бутылки рома Bacardi Gold варьируется от 14 до 23 долларов.
Во-вторых, посещение дьюти-фри не гарантирует совершение выгодной покупки. Перед поездкой лучше всегда ознакомиться с ценами на товар в обычных магазинах.
Тем не менее, многие дьюти-фри устанавливают цены чуть ниже местных, так как не включают в цену определенные налоги. В зависимости от местной налоговой структуры экономия действительно может быть до 20 и даже 30%.
Особенно экономия заметна на таких товарах, как алкоголь и сигареты, поскольку в обычных магазинах они облагаются налогом по более высоким ставкам.
Туристов также предупреждают о том, что в некоторых странах установлен максимальный порог денежной суммы, на которую разрешено приобретать беспошлинные товары. Свыше этого порога покупателю придется уже оплачивать все сборы и пошлины.
Что касается невыгодных покупок, то косметика и одежда в дьюти-фри не всегда продаются по хорошей цене.
Во многих случаях они могут стоить дороже, чем в супермаркетах. Покупателям также стоит держаться подальше от сувениров. Специалисты называют их «печально известными грабителями».
В The Points Guy также сообщили о лучших и худших местах для совершения покупок в дьюти-фри. Согласно исследованию, самые выгодные цены на алкоголь действуют в странах Карибского бассейна, на косметику и парфюмерию — в Европе, а на табачные изделия — в Азии.
Самым дешевым аэропортом для беспошлинных товаров названа воздушная гавань Куала-Лумпур (KUL) в Малайзии. Самый дорогой аэропорт — на греческом острове Санторини (JTR).
Дьюти-фри — это магазины, в которых предметы розничной торговли продаются без учета таможенной пошлины, то есть налога, действующего на перемещаемые через международные границы товары. Впервые они появились в 1947 году в Ирландии.
Чаще всего магазины беспошлинной торговли находятся в аэропортах. Однако, найти их также можно на крупных сухопутных пограничных переходах и на круизных судах, плавающих в международных водах.