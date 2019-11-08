Как покупать в Duty-free, чтобы сэкономить

Что и как покупать в Duty-free, если вы хотите действительно сэкономить

Туристический сайт The Points Guy составил список советов для тех, кто любит посещать магазины беспошлинной торговли. Об этом пишет CNN Travel.

Эксперты портала советуют тщательно обдумывать посещение дьюти-фри, чтобы избежать невыгодных и ненужных покупок.

Во-первых, путешественникам стоит обратить внимание на существенные колебания цен на один и тот же товар в разных уголках мира.

Она составляет в среднем около 30% от цены. Стоимость порой отличается даже в пределах одного аэропорта.

Например, в аэропорту Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке цена 1-литровой бутылки рома Bacardi Gold варьируется от 14 до 23 долларов.

Во-вторых, посещение дьюти-фри не гарантирует совершение выгодной покупки. Перед поездкой лучше всегда ознакомиться с ценами на товар в обычных магазинах.

Тем не менее, многие дьюти-фри устанавливают цены чуть ниже местных, так как не включают в цену определенные налоги. В зависимости от местной налоговой структуры экономия действительно может быть до 20 и даже 30%.

Особенно экономия заметна на таких товарах, как алкоголь и сигареты, поскольку в обычных магазинах они облагаются налогом по более высоким ставкам.

Туристов также предупреждают о том, что в некоторых странах установлен максимальный порог денежной суммы, на которую разрешено приобретать беспошлинные товары. Свыше этого порога покупателю придется уже оплачивать все сборы и пошлины.

Что касается невыгодных покупок, то косметика и одежда в дьюти-фри не всегда продаются по хорошей цене.

Во многих случаях они могут стоить дороже, чем в супермаркетах. Покупателям также стоит держаться подальше от сувениров. Специалисты называют их «печально известными грабителями».

В The Points Guy также сообщили о лучших и худших местах для совершения покупок в дьюти-фри. Согласно исследованию, самые выгодные цены на алкоголь действуют в странах Карибского бассейна, на косметику и парфюмерию — в Европе, а на табачные изделия — в Азии.

Самым дешевым аэропортом для беспошлинных товаров названа воздушная гавань Куала-Лумпур (KUL) в Малайзии. Самый дорогой аэропорт — на греческом острове Санторини (JTR).

Дьюти-фри — это магазины, в которых предметы розничной торговли продаются без учета таможенной пошлины, то есть налога, действующего на перемещаемые через международные границы товары. Впервые они появились в 1947 году в Ирландии.

Чаще всего магазины беспошлинной торговли находятся в аэропортах. Однако, найти их также можно на крупных сухопутных пограничных переходах и на круизных судах, плавающих в международных водах.