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Аэропорт «Внуково» 8 ноября станет имени Туполева 

Российская Газета + ещё 7 3 часа назад
Аэропорт «Внуково» станет носить имя Туполева
Фото: depositphotos.com
Аэропорту Внуково в пятницу, 8 ноября, в торжественной обстановке присвоят имя авиаконструктора Андрея Туполева. Об этом сообщает пресс-служба департамента инвестиций и промышленной политики Москвы.
По данным ведомства, присвоение имени пройдет накануне дня рождения легендарного советского ученого, стоявшего у истоков создания отечественной авиации. Им было создано более 100 типов самолетов гражданского и военного назначения. В этом году ему исполнился бы 131 год.
Напомним, что имя авиаконструктора присвоено аэропорту Внуково указом президента РФ после подведения итогов всероссийского конкурса "Великие имена России".
Как пояснили в ведомстве, в пятницу откроют бюст Андрея Туполева и фотовыставку "Андрей Туполев: "Я строил самолеты для своей страны".
Кстати, маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Америки, Азии и Африки.
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Теги:
Новости путешествий , Другое , Андрей Туполев , Международный аэропорт Внуково
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