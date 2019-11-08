Аэропорт «Внуково» станет носить имя Туполева

Аэропорт «Внуково» 8 ноября станет имени Туполева

Аэропорту Внуково в пятницу, 8 ноября, в торжественной обстановке присвоят имя авиаконструктора Андрея Туполева . Об этом сообщает пресс-служба департамента инвестиций и промышленной политики Москвы.

По данным ведомства, присвоение имени пройдет накануне дня рождения легендарного советского ученого, стоявшего у истоков создания отечественной авиации. Им было создано более 100 типов самолетов гражданского и военного назначения. В этом году ему исполнился бы 131 год.

Напомним, что имя авиаконструктора присвоено аэропорту Внуково указом президента РФ после подведения итогов всероссийского конкурса "Великие имена России".

Как пояснили в ведомстве, в пятницу откроют бюст Андрея Туполева и фотовыставку "Андрей Туполев: "Я строил самолеты для своей страны".

Кстати, маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Америки, Азии и Африки.