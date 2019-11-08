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Законопроект об электронной путевке назвали шуткой к 1 апреля 

TourDom + ещё 4 1 час назад
Закон об электронной путевке назвали шуткой
Фото: Pixabay
Замороженный на какое-то время проект «Электронная путевка» получил дальнейшее развитие. В четверг, 7 ноября, группой депутатов был внесен на рассмотрение в Госдуму ряд принципиальных предложений.
В частности, обязать туроператоров и турагентов формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в государственной системе. Если компании не заносят данных о проданных турах — исключать их из Единого федерального реестра.
Также предполагается, что оператором системы (АО «Национальные туристические технологии») будет взиматься плата с туроператоров за пользование системой. Ее размер должно впоследствии утвердить правительство РФ. Турагент, если поставщик туруслуг предоставил ему право доступа к ЭП, обязан будет выдать заверенную выписку из системы с прописанными условиями каждого договора о реализации турпродукта.
Кроме этого, депутаты внесли еще один законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за нарушение сроков и порядка формирования и размещения электронной путевки в системе.
А именно штраф для должностных лиц в размере от 50 до 100 тыс. рублей. Для компаний — от 500 тыс. до 1 млн рублей.
Планируется, что система ЭП должна обеспечить бесперебойный обмен данными между Роспотребнадзором, Ростуризмом, ФНС, Фондом финансовых гарантий, страховыми компаниями, банками и туроператорами. Другими словами — превратиться из государственной информационной системы в операционную.
Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 апреля следующего года. Эту перспективу уже называют маловероятной — «больше напоминающей шутку ко Дню смеха».
«Судя по всему, это не законопроект, подготовленный Министерством экономического развития. Сроки, установленные в нем, нереальные. Поменять Федеральный закон до нового года — это смешно. Соответственно и до 1 апреля ничего не произойдет.
Планы переделать ЭП из информационной в операционную систему есть и у Минэкономразвития, но на это уйдет как минимум год», — комментирует учредитель юридического агентства «Персона Грата», омбудсмен при Управлении уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Георгий Мохов.
Руководитель IT-комитета ассоциации туроператоров «Турпомощь» Игорь Козлов указывает на то, что система ЭП даже в том виде, в котором она изначально планировалась, до сих пор не работает.
«Постановления правительства и ряд других актов и нормативов, на которые ссылаются авторы инициативы в пояснительной записке, на днях попали под законодательную гильотину. Значит, они будут заменены. Отведенный срок — один год. Значит, 1 апреля всё еще остается просто Днем смеха», — добавляет он.
Впрочем, по мнению экспертов, сам факт того, что законопроект внесен в ГД, говорит об ускорении процесса его запуска. Редакция TourDom.ru запросила официальный комментарий по теме у Министерства экономического развития.
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Теги:
Новости путешествий , Георгий Мохов , Игорь Козлов , Ростуризм , Федеральная налоговая служба , Госдума , Правительство РФ , Роспотребнадзор , Минэкономразвития
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