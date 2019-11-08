Закон об электронной путевке назвали шуткой

Законопроект об электронной путевке назвали шуткой к 1 апреля

Замороженный на какое-то время проект «Электронная путевка» получил дальнейшее развитие. В четверг, 7 ноября, группой депутатов был внесен на рассмотрение в Госдуму ряд принципиальных предложений.

В частности, обязать туроператоров и турагентов формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в государственной системе. Если компании не заносят данных о проданных турах — исключать их из Единого федерального реестра.

Также предполагается, что оператором системы (АО «Национальные туристические технологии») будет взиматься плата с туроператоров за пользование системой. Ее размер должно впоследствии утвердить правительство РФ . Турагент, если поставщик туруслуг предоставил ему право доступа к ЭП, обязан будет выдать заверенную выписку из системы с прописанными условиями каждого договора о реализации турпродукта.

Кроме этого, депутаты внесли еще один законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за нарушение сроков и порядка формирования и размещения электронной путевки в системе.

А именно штраф для должностных лиц в размере от 50 до 100 тыс. рублей. Для компаний — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Ростуризмом, Планируется, что система ЭП должна обеспечить бесперебойный обмен данными между Роспотребнадзором ФНС , Фондом финансовых гарантий, страховыми компаниями, банками и туроператорами. Другими словами — превратиться из государственной информационной системы в операционную.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 апреля следующего года. Эту перспективу уже называют маловероятной — «больше напоминающей шутку ко Дню смеха».

«Судя по всему, это не законопроект, подготовленный Министерством экономического развития . Сроки, установленные в нем, нереальные. Поменять Федеральный закон до нового года — это смешно. Соответственно и до 1 апреля ничего не произойдет.

Планы переделать ЭП из информационной в операционную систему есть и у Минэкономразвития, но на это уйдет как минимум год», — комментирует учредитель юридического агентства «Персона Грата», омбудсмен при Управлении уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Георгий Мохов

Руководитель IT-комитета ассоциации туроператоров «Турпомощь» Игорь Козлов указывает на то, что система ЭП даже в том виде, в котором она изначально планировалась, до сих пор не работает.

«Постановления правительства и ряд других актов и нормативов, на которые ссылаются авторы инициативы в пояснительной записке, на днях попали под законодательную гильотину. Значит, они будут заменены. Отведенный срок — один год. Значит, 1 апреля всё еще остается просто Днем смеха», — добавляет он.

Впрочем, по мнению экспертов, сам факт того, что законопроект внесен в ГД, говорит об ускорении процесса его запуска. Редакция TourDom.ru запросила официальный комментарий по теме у Министерства экономического развития.