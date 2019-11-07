Самые популярные города РФ для новогоднего отдыха

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные города России для встречи Нового года
По данным Tvil.ru, туристы бронируют поездки на новогодних каникулах на период от 2 до 5 ночей и потратят на аренду жилья в российских городах от 1,6 до 16,3 тысяч рублей в сутки.
Дешевле всего новогодний отдых 2019-2020 обойдется в Калининграде (в среднем 1,6 тысячи рублей), дороже всего — в Петрозаводске (в среднем 16,3 тысячи рублей).
Ниже мы расскажем о 10 самых популярных городах России для новогоднего отдыха. 1. Санкт-Петербург — 3310 рублей/ 5 ночей
Санкт-Петербург — важный экономический, научный и культурный центр России, крупный транспортный узел. Исторический центр города и связанные с ним комплексы памятников входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это один из самых важных в стране центров туризма. Среди наиболее значимых культурно-туристических объектов Эрмитаж, Кунсткамера, Мариинский театр, Российская национальная библиотека, Русский музей, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Невский проспект. 2. Москва — 6410 рублей/ 3,3 ночи
Москва — самый популярный туристический центр России. Кремль, Красная площадь, Новодевичий монастырь и Церковь Вознесения в Коломенском входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Москва — крупный культурный и туристический центр Европы и мира, московский регион имеет один из богатейших в России историко-культурных потенциалов.
В Москве много интересных мест — это как различные историко-культурные и архитектурные памятники, так и современная развлекательная инфраструктура. 3. Казань — 3817 рублей/ 3,4 ночи
Казань является одним из крупнейших культурных центров России, сохраняя классические достижения, а также способствуя развитию современных, авангардных направлений во многих областях культуры.
Столицу Татарстана традиционно называют мультикультурной, подразумевая взаимовыгодное обогащение мирно сосуществующих русской и татарской культур.
При поддержке ЮНЕСКО в Казани был создан первый в мире Институт культуры мира. 4. Петрозаводск — 16262,6 рублей/ 5 ночей
Петрозаводск — старинный город на северо-западе России. В городе и его окрестностях можно увидеть много памятников истории и культуры, этот край озер и лесов всегда привлекал путешественников.
За последние десятилетия Петрозаводск приобрел славу крупнейшего туристического центра Карелии, претендующего на достойное место и среди центров международного туризма.
Из Петрозаводска начинаются путешествия на многочисленные острова Онеги и Ладоги, к знаменитым древним карельским монастырям и скитам, туры в национальные заповедники. 5. Суздаль — 12300 рублей/ 3,3 ночи
Суздаль — город-заповедник во Владимирской области России. Суздаль сохранил большое число архитектурных памятников.
В 4 км от Суздаля расположено село Кидекша, служившее загородной резиденцией Юрия Долгорукого.
В селе сохранился памятник домонгольского зодчества — Борисоглебская церковь.
На территории Суздаля находятся музейные объекты Владимиро-Суздальского историко-художественного и архитектурного музея-заповедника. 6. Ярославль — 8500 рублей/ 3 ночи
Ярославль — один из старейших русских городов, основанный в XI в. и достигший своего расцвета в XVII в., в 2010 г. город отметил свое тысячелетие.
Исторический центр города, расположенный у слияния рек Волги и Которосли, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Туризм является важной сферой экономики города. Ярославль традиционно включается в знаменитый туристический маршрут "Золотое кольцо России".
Серьезный толчок развитию туризма в городе дало включение в 2005 г. исторического центра города в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 7. Великий Устюг — 6000 рублей/ 4 ночи
В городе действует туристический проект "Великий Устюг — родина Деда Мороза".
В Великий Устюг идут туристические поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Казани, разработаны специализированные автобусные путешествия.
В городе действует Великоустюгский культурно-досуговый центр, в составе которого — Дом культуры, городской парк культуры и отдыха и Центр традиционной народной культуры "Лад". 8. Екатеринбург — 2132 рубля/ 3 ночи
Екатеринбург — крупный туристический центр.
За последние годы проделана большая работа по созданию положительного имиджа Екатеринбурга как центра международного конгрессного туризма.
Большая часть туристов связывают поездку с историей последнего российского императора и его семьи.
Помимо этого, развиваются новые туристические направления: бажовская тематика, геолого-минералогическая тема, промышленный туризм, событийный календарь. 9. Тверь — 10030 рублей/ 2 ночи
Тверь является крупным культурным центром; по данным администрации города, в городе работает 3 профессиональных театра, академическая филармония, 5 музеев, 24 дома и дворца культуры, 4 кинотеатра.
В городе расположены несколько мемориалов и обелисков, а также многочисленные памятники, большая часть из которых сосредоточена в центральной части города. 10. Калининград — 1610 рублей/ 3 ночи
В Калининграде расположены музеи (Музей янтаря, историко-художественный, Мирового океана, Художественная галерея, музей фортификации и т. д.), театры, крупные библиотеки (в частности, фрагменты средневекового книжного собрания — библиотеки Валленродта), зоопарк, ботанический сад.
В центре города расположен кафедральный собор в стиле кирпичной готики.