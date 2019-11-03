Почему россияне отказались от путешествий

Российские туристы рассказали, почему отказались от путешествия в этом году

Российские туристы, опрошенные сервисом путешествий, назвали причины, по которым они отказались от поездки в отпуск в этом году, сообщает Туту.ру.

Аналитики провели исследование, в котором приняли участие 4 265 пользователей, и выяснили, что четверть респондентов уже были в туре или запланировали его на оставшееся до конца года время. Остальные рассказали о причинах, которые не позволили им отправиться в путешествие.

Так, каждый второй (58%) пользователь отложил поездку из-за материальных проблем.

Семь процентов респондентов решили потратить отложенные на отдых деньги на выплаты по ипотечному или другому кредиту. Столько же туристов отметили, что провели отпуск дома, поскольку "не с кем оставить кота", или потому, что необходимо обеспечить уход за близким родственником.

По 6% голосов набрали такие варианты ответа, как "не получилось никуда поехать из-за работы" и "просто не хотелось". Чуть меньше (по 5%) было тех, кто отказался от поездки из-за проблем со здоровьем или накопившихся домашних дел.

Около 4% опрошенных оказались от путешествия из-за отсутствия компании. Примерно 2% респондентов признались, что их планы нарушил запрет на выезд из страны.