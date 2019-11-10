5 секретов успешного путешествия

Планируете отпуск? «Рамблер» делится советами, которые сделают вашу поездкой удачной и выгодной.

Перед покупкой тура изучите цены на отель и перелет самостоятельно

Очень часто туристы имеют предубеждение, что, купив у туроператора путевку, получится гораздо дешевле и выгоднее. Далеко не всегда! Проверьте стоимость перелета на сайте конкретной авиакомпании или в приложениях (skyscanner, aviasales), приплюсуйте к ней стоимость подходящей вам гостиницы, которую найдете на Booking. Если цена получается такой же или даже меньше, лучше забронировать все самостоятельно и не переплачивать туроператору. Туры выгодны в тех случаях, когда вы отправляетесь в путешествие, в котором у вас будет много передвижений: как правило, туры включают трансфер, на которым вы сможете сэкономить. Если это обычная поездка в какой-нибудь европейский город, проще и выгоднее все сделать самому.

Составьте примерный план поездки

И обязательно выпишите то, что вы хотите посетить: достопримечательности, рестораны, кафе, музеи, театры. Составляйте список, исходя из важности названных мест: в самом начале — то, ради чего вы едете, в середине — то, что было бы здорово успеть, в конце — то, что можно было бы посетить, если останутся время и деньги. Бегать в спешке без плана по городу — идея не лучшая: рискуете уехать домой с чувством опустошенности и неудовлетворенности, что не успели посмотреть то, что хотели, и большую часть времени потратили на принятие решений и поиски.

Если часто летаете, храните верность конкретным авиакомпаниям

А если быть точнее, авиакомпании и ее партнерам. К примеру, существует альянс SkyTeam, в которую входят «Аэрофлот» AirFrance , Deltaи другие известные авиаперевозчики. Совершая регулярные перелеты, вы копите мили, на которые потом можете покупать билеты с небольшой доплатой за топливный сбор. К примеру, слетав два раза в год в Штаты одной авиакомпанией и получив за это мили (около 20 000), вы позже сможете купить себе на них билеты в ближайший европейский городок (например, в Ригу — туда и обратно это будет стоить те же 20 000 миль). Выгодно? Определенно да!

Подготовьтесь на всякий случай к потенциальным трудностям

Сделайте ксерокопию загранпаспорта, а оригинал храните в сейфе отеля. Деньги лучше держать на карте и наличными в пропорции 50/50: кто знает, что может случиться с вашей картой или с сумкой, в которой лежит кошелек? Кроме того, далеко не во всех городах заведения принимают наличные или, наоборот, карты.

Если летите с пересадкой, старайтесь взять максимально длинную стыковку

В идеале — 24 часа. Вы не только попадете в место назначения, но и сможете посмотреть бонусом еще какой-то город, где будет пересадка. Кроме того, обезопасите себя от ситуации, при которой из-за задержки первого рейса опоздаете на второй.