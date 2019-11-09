Что не надо делать в Нью-Йорке

Вы летели больше девяти часов на другой конец мира и вот, наконец, видите Таймс Сквер и статую Свободы не на картинке, а своими глазами. Уверены, у вас есть план действий и полностью расписана активная программа туриста. «Рамблер» рассказывает, что делать здесь не стоит и на что обратить особое внимание: проверьте себя!

Не катайтесь на повозке с лошадьми в Центральном парке

Даже если вам хочется себя почувствовать героем фильма «Манхэттен» Вуди Аллена: никакой романтики и удовольствия от этой прогулки вы не получите. Уставшая лошадь, которая медленно передвигается, болтливый кучер, ненавистные взгляды прохожих — вот что вас ждет в реальности. Это пустая трата времени и денег — парк такой огромный, что лучше всего здесь передвигаться либо на велосипеде, либо пешком, либо вовсе отправиться сюда на пробежку. Получите гораздо больше удовольствия!

Не садитесь в желтые такси

И тем более — в велотакси. Это обойдется вам в разы дороже, чем если вы воспользуетесь приложением — например, Uber или Lyft. Заранее скачайте их перед поездкой, чтобы быть во всеоружии. У Uber вообще существует функция Pool, при которой вы можете «разделить» стоимость поездки с другими пассажирами. Вам ехать в одну сторону, просто каждый выйдет на одной из нужной по пути остановок. Но вообще в Нью-Йорке прекрасно работает сеть общественного транспорта, поэтому вы всегда можете воспользоваться метро: получится дешевле и без пробок (к слову, они здесь постоянно). Также в городе есть сеть проката велосипедов — например, Citi Bike. Вы можете арендовать его в любой точке города и потом без проблем сдать в том месте, где велосипед вам будет не нужен: просто заранее изучите карту «остановок». Так вы и город посмотрите, и на транспорте сэкономите.

Не покупайте уличный фаст-фуд

Пицца и хот-доги завлекающе смотрят на вас с витрин уличных палаток, но покупать еду здесь — идея не лучшая. Просто подумайте, сколько времени она ждет здесь своего покупателя! Лучше пойти в кафе или ресторан и спокойно поесть. Блюда будут вкуснее и гораздо безопаснее.

Не стойте в очередях, чтобы купить билет на небоскреб Empire State Building

Рискуете здесь состариться — или, как минимум, простоять половину дня. Лучше заранее позаботиться о билетах и приобрести их онлайн: сэкономите время и не потеряете в деньгах. Заранее составьте список мест, которые хотите посетить, и узнайте, можно ли купить билеты онлайн. Как правило, всегда можно!

Не пренебрегайте обычаями страны

Как и перед поездкой в любую страну, важно изучить обычаи и традиции местных. К примеру, если в Штатах принято оставлять чаевые, значит их действительно важно оставить. Да, даже если вам не хочется. В противном случае на выходе за вами выбежит официант или менеджер заведения и начнет допытываться, почему вы ничего не оставили. В итоге вам придется это сделать: таковы правила.